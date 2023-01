Fabrizio Tesse raddoppia, dopo La Pista ecco l’esperienza da Platti

Dopo aver lasciato il Carignano nelle mani di Davide Scabin è approdato in cima al Lingotto per rilanciare La Pista. Ora parte la nuova sfida in uno dei caffè storici di Torino.

Due locali uniti da un unico filo conduttore, quello di Gerla 1927. Adesso il Ristorante La Pista e il Caffè Platti hanno in comune anche l’idea di cucina, grazie alla collaborazione di Fabrizio Tesse.

Fabrizio Tesse – foto concessa da Maybepress

Dopo aver raggiunto la stella Michelin al Carignano, in pieno centro cittadino, Fabrizio Tesse ha scelto di spostarsi al Lingotto per rilanciare un locale avveniristico, sul tetto della costruzione che ospitava la pista di collaudo Fiat. Ma vi abbiamo già parlato di questa scelta, qui.

Menu degustazione da cinque corse a 85€, menu fuori pista a mani libere da 105€, un percorso tematico sull’anatra a 70€. In carta piatti che sono già mitici come il Testacoda e il Fogliage, poi pesce e selvaggina. Lo proveremo alla prima occasione e ve ne daremo conto.

Tesse – Risotto funghi e polvere di tartufo nero

Ora il vulcanico e talentuoso chef firma anche la cucina del Caffè Platti, con la collaborazione di Vincenzo Di Matteo e Marisda Gashi.

Il Platti non è soltanto un Caffè, ma un luogo di gusto e di memoria.

Nato come liquoreria, esiste da oltre 150 anni. Frequentato da Luigi Einaudi e da Cesare Pavese, nelle sue sale liberty si sono ristorati politici e poeti, intellettuali ed imprenditori.

Una istituzione in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con Corso Re Umberto, nel cuore della Torino dell’alta borghesia.

Oggi si presenta con le sale del piano terreno adibite a servizio bar, dal bancone ai comodi tavolini. La colazione con oltre venti tipologie di lievitati, la carta dei tramezzini coniugata in oltre 25 proposte, la piccola pasticceria, il bicerin e il rito del tè, i cocktail di Piero all’ora dell’aperitivo.

Al primo piano il ristorante è aperto a pranzo dal lunedì al sabato.

Tesse – salmerino e crescione

«Chi conosce la mia cucina – dichiara Fabrizio Tesse – sa che da sempre mi ispiro al Piemonte e alle Vie del Sale. In questo luogo storico ho scelto di lavorare molto su ricette della tradizione piemontese, sempre interpretate in maniera personale e moderna. Mi piacciono i piatti concreti ma non per questo meno affascinanti e ricchi di sapore».

Apre a cena soltanto per eventi privati.

Info: 0114546151 – 3339746161.

https://www.platti1875.com/

La fotografia di copertina è liberamente concessa da Maybepress.