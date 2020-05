A Cuneo arriva un’analisi specifica per rilevare la presenza del Coronavirus sulle superfici negli ambienti di lavoro nella Fase 2.

Si tratta del nuovo servizio messo a punto dal Laboratorio di analisi ARAP (Associazione Regionale Allevatori del Piemonte) di Cuneo

L’obiettivo dell’analisi offerta dal laboratorio, struttura d’eccellenza a livello regionale per la prevenzione delle patologie animali al servizio degli allevatori e di tutti gli operatori del settore zootecnico e agroalimentare, è di rispondere velocemente e in maniera puntuale alle richieste dei propri clienti che vogliano verificare con attenzione la propria situazione: è rivolta quindi ad aziende agricole e allevamenti, caseifici, macelli, GDO, supermercati locali ma anche attività d’ufficio.

Così Daniele Giaccone, Responsabile del Laboratorio di Analisi ARAP: “L’analisi è finalizzata a rilevare la presenza di RNA virale sulle superfici con cui quotidianamente veniamo a contatto, al fine di verificare l’eventuale efficacia dei trattamenti di pulizia o sanificazione effettuati. L’analisi è eseguita nel Settore di Biologia Molecolare del Laboratorio ARAP e parte dal campionamento fatto con un tampone specifico che deve essere messo a contatto con tutta la superficie (banconi di lavoro, maniglie, tastiere, PC, ecc.). Subito dopo il tampone viene immerso in una soluzione che disattiva il virus e deve essere consegnato in laboratorio. L’analisi prevede l’estrazione dell’RNA, la successiva amplificazione e la lettura. I risultati sono disponibili entro al massimo 48 ore. Chiunque voglia effettuare questa analisi può contattare direttamente il Laboratorio per prenotare il ritiro del kit di prelievo, che viene fornito ai Clienti unitamente alle corrette istruzioni per effettuare il prelievo”.