Fiera di Stupinigi domenica 2 ottobre, con i prodotti della Denominazione Comunale “Distretto Reale di Stupinigi”

Domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 18, lungo viale Torino, che porta alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e che resta chiuso al traffico per tutta la domenica, si svolge la Fiera di Stupinigi.

Stand istituzionali, di divulgazione ambientale, stand di piccoli e medi produttori del territorio, filiere di eccellenza del Piemonte, il Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino, Campagna Amica, hobbisti, mercatino dell’usato, bancarelle commerciali.

In particolare sarà evidenziata l’area della De.Co. “Distretto Reale di Stupinigi” con tutti i produttori che aderiscono al progetto.

Inoltre per tutta la giornata esposizioni di macchine agricole a cura del Consorzio agrario CAP Nord Ovest, dimostrazioni macchine agricole storiche, esposizione doma da corsa a cura di Ippodromo di Vinovo.

Dalle 9,30 alle 11,30, si svolge il onvegno “Donne rurali: pastore e imprenditrici agricole sarde e piemontesi fra tradizione e innovazione”, nella Sala Camini, Palazzina di Caccia di Stupinigi, a cura del Circolo Gennargentu, F.A.S.I e Associazione Stupinigi è…

Alle 11.30 – Inaugurazione della Fiera presso il Podere San Carlo alla presenza dei rappresentanti del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di Stupinigi (Sindaci dei Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e Fondazione Ordine Mauriziano). E presentazione del percorso della De.Co. “Distretto Reale di Stupinigi” e dei prodotti di Stupinigi e del territorio, alla presenza delle maschere nichelinesi Madama Farina e Monsu’ Panatè e del Gruppo Storico Conte Occelli. Presentazione e degustazione del pane sardo Ispolas e del pane di Stupinigi.

A partire dalle ore 12.00 – Stupinigi a Tavola – Area Country Food Agricolo.

L’associazione “Stupinigi è…” propone un menù a base dei prodotti genuini delle aziende agricole del Distretto Reale di Stupinigi. Nei poderi lungo il viale potrete assaggiare i prodotti di Stupinigi.

Possibilità di lasciare la bicicletta in un luogo custodito (cortile interno dell’INFO POINT di Stupinigi, in Viale Torino 4) per visitare comodamente la Fiera.



Programma completo su https://comune.nichelino.to.it/2022/09/20/9-fiera-di-stupinigi-domenica-2-ottobre-2022/