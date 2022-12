Finagro promuove il Buono del Piemonte attraverso le eccellenze dei piccoli produttori

Si chiama Il Buono del Piemonte ed è un progetto che promuove il cibo di qualità indirizzando i consumatori verso scelte più consapevoli.

Il consorzio Finagro nasce nel 1983 come strumento di supporto alle cooperative agroalimentari piemontesi. Nello specifico cura quattro ambiti: formazione, informazione, consulenza e promozione.

All’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Finagro lancia il progetto Il Buono del Piemonte, che vede in primo piano i piccoli produttori agroalimentari della regione.

La proposta prevede diverse iniziative interessanti. Si va dai laboratori di educazione alimentare nelle scuole alle degustazioni a tema; dalle visite guidate in aziende associate alle cene con gli chef del momento.

L’idea di base è chiara. Da un lato si propone al consumatore un paniere di prodotti certificati di qualità, dall’altro si aumenta il potenziale di vendita dei produttori con nuove opportunità di mercato.

Saper comunicare il valore aggiunto del prodotto che si sta consumando può fare la differenza quando si tratta di acquistarlo. In altre parole, un consumatore direttamente coinvolto nel processo produttivo del cibo che gli piace sarà più consapevole di ciò che compra.

Il progetto è stato inaugurato con una cena che ha coinvolto lo chef Paolo Griffa (una stella Michelin al Caffè Nazionale di Aosta e, in precedenza, al Petit Royal di Courmayeur) e gli studenti dell’Istituto Giolitti di Torino.

Si è trattato di un’occasione pratica di formazione per gli allievi e di un’ottima opportunità di presentare eccellenze certificate con il coinvolgimento diretto dei produttori.

In tavola la carne di Fassone, il riso di Baraggia, le verdure biologiche e due grandi formaggi DOP del Piemonte come il Castelmagno e il Bra. In abbinamento Erbaluce di Caluso, Bramaterra, Barbera del Monferrato Superiore e Moscato d’Asti.

Questo il menu della serata:

Uovo 65, patate BIO affumicate, salsa mornay al bra tenero DOP e cialde di pane;

Riso di Baraggia DOP carnaroli e zucca BIO, castelmagno DOP ;

Brasato di bovino di Fassone alle nocciole Piemonte IGP, spinacini BIO, broccoli BIO e rape BIO;

Mela BIO glassata, finocchi BIO e aneto, gelato al fior di latte.

Info: www.consorziofinagro.it