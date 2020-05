Fino al 15 maggio per il bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo

Ancora un paio giorni (scade il 15 maggio) per partecipare al bando Corto Circuito 2020, della Fondazione Piemonte dal Vivo, che prevede un primo stanziamento di € 500.000 a sostegno delle attività di compagnie teatrali e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Il bando è rivolto a tutti gli enti del terzo settore e permetterà di coniugare il sostegno economico a specifiche azioni di accompagnamento ed empowerment.

Le compagnie professioniste che operano sul territorio regionale possono presentare i progetti singolarmente o in partenariato con altre associazioni. La selezione delle iniziative, in capo a Piemonte dal Vivo, avverrà attraverso tre fasi: una selezione preliminare, una fase di follow up ed una selezione finale comprensiva di accompagnamento grazie ai progetti Hangar Piemonte e Performing +. I progetti devono prevedere un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 30% dei costi complessivi del progetto, sia preventivati, sia effettivamente sostenuti.

La domanda di partecipazione e relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del 15 maggio 2020 esclusivamente in formato digitale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo piemontedalvivo@pec.it avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Bando Corto Circuito 2020”.



Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una mail a segreteria@piemontedalvivo.it o consultare la sezione FAQ, in continuo aggiornamento.