Fino al 31 dicembre per partecipare a “Disegniamo l’arte”, per i bambini

Ancora pochi giorni, c’è tempo fino al 31 dicembre, per partecipare a “Disegniamo l’arte“, il tradizionale appuntamento di Abbonamento Musei pensato per i più piccoli affinché, durante questo periodo di festività, insieme alle loro famiglie possano passare qualche ora di spensieratezza e insieme scoprire i musei del territorio.

Anche questa edizione si svolge online: ai giovani partecipanti è richiesto di disegnare le opere, gli spazi e le architetture lasciandosi ispirare dalle immagini che verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Abbonamento Musei, reinterpretando le bellezze del patrimonio culturale e artistico di Piemonte e Valle d’Aosta secondo la loro fantasia. Per partecipare c’è tempo fino al 31 dicembre, basta postare le proprie opere su Facebook, taggando Abbonamento Musei e usando l’hashtag #disegniamolarte. Sarà possibile votare il proprio disegno preferito con un like fino a mezzanotte del primo gennaio e il giorno successivo verranno annunciati i vincitori. In palio per i primi due classificati un set da disegno; tutte le opere inviate verranno raccolte in una gallery.

Il disegno di un agrifoglio riprodotto in ogni suo dettaglio proposto dal Giardino Botanico di Rea, una decorazione di Palazzo Madama per l’albero di Natale L’ultima neve al lago Chécruit dipinta dal pittore alpinista Angelo Abrate e in mostra nella chiesa di San Lorenzo ad Aosta, il suggestivo Zoo in cielo del Planetario di Torino Infini.TO: sono oltre 80 i musei e le realtà culturali del Piemonte e della Valle d’Aosta che hanno aderito all’iniziativa inviando dipinti e opere d’arte di ogni genere, attraverso cui poter incuriosire e stimolare la creatività dei bambini.