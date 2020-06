Dal 15 giugno in Piemonte ripartono diverse attività.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza valida dal 15 giugno al 14 luglio con la quale ripartono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri, cinema, sale concerti, terme e centri benessere, circoli culturali, centri sociali e sale gioco. Limitazioni per le visite nelle residenze per anziani.

Per lo svolgimento delle varie attività ci si dovrà attenere alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo.