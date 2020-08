Forte temporale su Torino, allerta sul nord Piemonte

Un violento temporale si è verificato questo pomeriggio su Torino con vento forte e pioggia.

E’ la prima parte delle abbondanti piogge previste tra oggi e domani, giornate per le quali è allerta nel nord Piemonte.

Domani, avvisa Arpa, ci saranno ancora fenomeni persistenti sull’alto Piemonte e, dal pomeriggio, un’estensione dei temporali anche al basso Piemonte. L’influsso del fronte perturbato sulla nostra regione proseguirà fino alla mattinata di domenica, con cumulate che potranno risultare significative sull’alto Piemonte ed in particolare sulla zona intorno al Lago Maggiore.

Per questo motivo il Centro Funzionale di Arpa ha confermato per oggi l’allerta gialla per temporali sui settori a nord del Po ed alzato ad arancione per domani l’allerta sul Verbano-CusiO- Ossola.