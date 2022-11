Film omaggio a Franco Battiato fino al 4 dicembre nelle sale piemontesi

Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva sul grande schermo, dopo la presentazione al Taormina Film Fest 2022, il film evento Franco Battiato – La Voce del Padrone diretto da Marco Spagnoli, dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema in 200 copie in tutta Italia.

Di seguito tutte le sale piemontesi in cui verrà proiettato: Biella (Mazzini), Cuneo – Barge (Cinema Comunale), Cuneo – Bra (Impero), Novara (Faraggiana) (solo il 6 dicembre), Torino – Beinasco (The Space Cinema), Torino – Carmagnola (Elios), Torino -Moncalieri Uci Cinemas, Torino – Valperga (Ambra), Torino (Nazionale; The Space Cinema; Uci Cinemas).

Un film in cui emozionanti interpretazioni di Battiato si intrecciano con testimonianze d’eccezione, in un viaggio nella musica e nella vita di un cantautore unico.

A guidare lo spettatore all’interno del film è Stefano Senardi, uno dei più grandi produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista, e grande amico di Franco Battiato. In questo viaggio Senardi incontrerà varie personalità tra cui: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Vincenzo Mollica e molti altri che hanno intrecciato in qualche modo la loro vita con quella del musicista. Tale struttura permetterà al pubblico di avere un chiaro spaccato riguardo la musica e la filosofia di vita di Battiato.

Così il regista Marco Spagnoli dichiara rispetto alla presenza di molte personalità italiane e internazionali all’interno del film evento: “la presenza di Stefano Senardi ci aiuta a comprenderlo sotto diversi aspetti: umano, artistico, amicale, intimo. Ad accompagnarlo in questo meraviglioso viaggio troviamo personalità strepitose dell’entertainment italiano ed internazionale che, per la prima volta, elaborano dinanzi alla macchina da presa una riflessione sul perché e sul come sono stati anche loro protagonisti del lavoro e della vita di questo cantautore”.

Non mancheranno alcuni brani dell’album “La voce del padrone” e altri selezionati da esibizioni esclusive. Tra i pezzi principali: Cuccurucucù, Centro di gravità permanente, Bandiera Bianca, La Cura. Lo score è composto dal Maestro Paolo Buonvino, vincitore del David di Donatello e Nastro D’Argento e autore delle musiche di Muccino e Moretti.

Un omaggio quindi, al musicista e al suo storico album ‘La Voce del Padrone’, il primo in Italia a superare il record di oltre 1 milione di copie vendute nel 1982 all’interno di un viaggio musicale, fisico ma anche ideale che va dal Nord al Sud Italia.