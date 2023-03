Pesci morti in piazza a Torino: i ragazzi di Fridays for Future in difesa del clima

Fiumi e laghi a secco in pieno inverno. La siccità, che sta colpendo in particolare la nostra regione, preoccupa gli esperti, così come anche molti ragazzi. In piazza a Torino questa mattina migliaia di persone, studenti e associazioni ambientaliste ma anche bambini, hanno partecipato alla manifestazione dei Fridays for Future in difesa del clima. Pesci morti davanti al palazzo della Regione Piemonte. Dai megafoni si accusa la Regione di non fare abbastanza per combattere i cambiamenti climatici che portano con sé i problemi legati alla drammatica carenza idrica che affligge il nostro territorio.

Il corteo si chiuderà ai giardini La Marmora. Sono diversi i punti che toccherà: il Consiglio regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Politecnico. In ultima, l’area dove dovrà sorgere la prossima Esselunga, in zona Porta Susa.

La lunga giornata dello sciopero globale per il clima si svolge in contemporanea anche in altre 60 città italiane.