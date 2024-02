Giornata mondiale della Lingua Greca. Numerose iniziative a Torino, tra le quali due giorni di caccia al tesoro

L’Università di Torino con UniVerso partecipa al programma di iniziative organizzate in occasione Giornata Mondiale della Lingua Greca che si celebra venerdì 9 febbraio con un reading di poesia contemporanea ispirata all’esperienza umana e artistica di Maria Callas, dal titolo ‘O’ come Opera, in programma alle ore 15:30 nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale. Introdurranno l’evento il prof. Rocco Quaglia (Dipartimento di Psicologia UniTo) e la Dott.ssa Francesca G.M. Gastaldi (Dipartimento di Filosofia e Scienze Dell’Educazione UniTo). Oltre ai poeti e alle poetesse che leggeranno le loro opere, interverrà il dott. Camillo Costantini (Dipartimento di Matematica) che analizzerà la relazione tra poesia, matematica e opera.

L’appuntamento fa parte del programma di eventi “Dalla Α alla Ω “, che il Consolato Generale Onorario di Grecia a Torino e ‘Microkosmos’ Associazione Italo-Ellenica per la Formazione organizzano dall’8 al 10 febbraio con l’obiettivo di promuovere la lingua e la cultura greca a Torino.

A dare il via all’iniziativa, la sera di giovedì 8 febbraio, l’illuminazione della Mole Antonelliana con i colori della bandiera greca e il “π”, per evidenziare l’importanza di questa lettera nell’evoluzione della scienza matematica.

L’Università ospiterà inoltre una delle tappe della caccia al tesoro “Trova la Grecia a Torino”, organizzata nelle giornate del 9 e 10 febbraio. Partendo alle 11:00 dal Consolato Generale Onorario di Grecia a Torino, i partecipanti avranno l’opportunità di passeggiare per il centro e scoprire le tracce della Grecia in città. La statua della Minerva di Vincenzo Vela, nel cortile del Rettorato dell’Ateneo, rappresenta infatti uno dei luoghi simbolo che richiamano la grecità a Torino.

Le attività proposte nel programma sono numerose e presenteranno molteplici elementi della lingua e della cultura greca attraverso eventi interattivi, che si svolgeranno in diversi luoghi della città e sono aperti a tutti coloro che desiderano partecipare. Tra le varie proposte, anche un alfabeto aptico in 3D, con 24 termini scientifici usati nella lingua italiana che hanno origini greche, esposto presso la sede dell’organizzazione Microkosmos (Via Napione 33/A). Il progetto, realizzato da e-Nable Greece, è adatto a persone con disabilità visive.

Dalla α alla ω. La Grecia a Torino, è organizzato da Consolato Generale Onorario di Grecia a Torino e Microkosmos – Associazione Italo-Ellenica per la Formazione, in collaborazione con Fondazione Ellenica di Cultura, My Artist, BallaTorino, Fondazione Contrada Torino, con la partecipazione di Associazione Piemonte-Grecia Santorre di Santarosa, Irini Pasi Ensemble, con il supporto di Enable Greece, Hands Up, Istituto dei sordi di Torino, con il patrocinio di Ambasciata di Grecia a Roma, National Technical University of Athens, Regione Piemonte, Città di Torino, i4ea Sustainability, Thermolab.

Programma completo su lagreciaatorino.it