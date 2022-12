Giovedì 15 dicembre 2022 sciopero Gtt

Giovedì 15 dicembre 2022 è previsto uno sciopero generale regionale in Piemonte della durata di 4 ore di tutte le categorie pubbliche e private, contro diverse tematiche economico-sociali, a cui aderiscono le Organizzazioni Territoriali di Filt-CGIL, Uiltrasporti.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico di Gtt lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

Servizio EXTRAURBANO BUS: dalle ore 10. 00 alle ore 14.00

Servizio FERROVIARIO sfmA – Aeroporto-Ceres: dalle ore 17.30 alle ore 21.30

Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA: dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Personale addetto ai CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE: dalle ore 15.00 a fine turno

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

Lo sciopero generale regionale indetto per giovedì 15 dicembre prevede lo stop di tutte le categorie per 4 ore. Tuttavia, molte categorie hanno esteso lo sciopero optando per uno stop che durerà per l’intera giornata.

I lavoratori scenderanno in piazza per protestare contro la legge di bilancio. CGIL e UIL dichiarano a questo proposito che “La manovra non affronta adeguatamente, pur in una situazione finanziaria del Paese molto complicata, i temi chiave per contrastare la spirale inflativa, sostenere la crescita e ridurre le disuguaglianze”.

Commentano le ragioni dello sciopero anche i segretari regionali Luisa Limone (FLC CGIL) e Diego Meli (UIL Scuola RUA), che affermano:

“Non si investe, si taglia, si penalizzano i più deboli, il mondo del lavoro dipendente, i precari e i pensionati, non si guarda al futuro. con nuovi criteri per il dimensionamento scolastico, ad esempio, si sacrifica la scuola pubblica. Per i nostri settori rivendichiamo salari adeguati, investimenti per il rinnovo dei nostri contratti, per organici garanti di qualità didattica e per la stabilizzazione dei precari, investimenti sull’istruzione, università e ricerca pubblica, per il diritto allo studio e per la formazione professionale regionale”