Gipo Di Napoli, dei Bandakadabra, ospite stamattina a “Professionisti della cultura”

Alle 11, all’Auditorium Quazza, via Sant’Ottavio 20, Gipo Di Napoli, musicista e frontman di Bandakadabra, è ospite dell’incontro “Professioni della cultura”.

Realizzato da Piemonte dal Vivo-Hangar Piemonte in collaborazione con il Dams.

Prenotazione obbligatoria professionicultura@unito.it.

Anche in diretta e on demand su media.unito.it.

Un format nuovo, ideato e promosso interamente da studenti per studenti, con l’obiettivo di fornire gli strumenti per capire come entrare nel mondo del lavoro, attraverso l’analisi di alcune parole chiave: “tu, il lavoro, il futuro”.

Gli incontri indagano attraverso il format dell’intervista condotta da una redazione di studenti, quali competenze occorrono oggi e le possibili evoluzioni future. Durante il confronto sarà dato spazio a domande e interventi sia dei presenti sia al pubblico online, in una formula di fruizione ibrida.

Sono già stati ospiti Alberto Ferrari (16 marzo) fondatore di Club Silencio – progetto innovativo per la valorizzazione di musei e di edifici storici – a Vera Gheno (23 marzo), sociolinguista specializzata in comunicazione digitale; da Maddalena Cazzaniga e Francesca Tablino di Babel Agency (30 marzo) agenzia di ufficio stampa, social event e produzione artistica, a Irene Dionisio, regista cinematografica (6 aprile), a Giusy Vena (13 aprile), influencer e tiktoker specializzata in arte contemporanea.

Si prosegue con Samanta Isaia (18 maggio), direttore gestionale del Museo Egizio di Torino; Matteo Negrin (25 maggio), direttore di Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo e infine Valeria Dinamo (1 giugno), segretario generale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus.