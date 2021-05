Giro: si torna in Piemonte. Cancellato il Mottarone

Triste tappa del Giro, che oggi – dopo la partenza da Torino e le prime due frazioni – torna in Piemonte per la terzultima e per la penultima tappa. Si parte da Abbiategrasso per giungere all’inedito arrivo dell’Alpe di Mera, in Valsesia, dopo 166 km; ma è stato cancellato il Gran Premio della Montagna del Mottarone, in segno di lutto per la tragedia di domenica scorsa. Prima della partenza, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

Dal punto di vista tecnico, la modifica al tracciato sfavorisce Egan Bernal. Viste le sue doti di scalatore, il colombiano – che in questo momento comanda la classifica generale con 2:21 su Damiano Caruso – avrebbe sicuramente approfittato del GPM per marciare ancor più autorevolmente verso la consacrazione a re di questa 104esima edizione del Giro. Dato l’attuale divario, si tratta però di una circostanza di fatto ininfluente; del resto, la decisione di variare il tracciato è stata presa per ragioni che trascendono il dato tecnico-agonistico.