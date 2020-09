Giulia Beccaris nuovo presidente provinciale di Assohotel

Assohotel ha un nuovo presidente. Al vertice dell’associazione degli albergatori aderente a Confesercenti arriva Giulia Beccaris.

La 38enne, che succede a Giancarlo Banchieri, lavora nell’albergo di famiglia, l’Hotel Atlantic di Borgaro, dove attualmente ricopre la carica di assistente di direzione.

“Assumo questo incarico – dice – in un momento particolarmente difficile per il nostro settore: a causa dell’emergenza Covid, oltre il 60% degli hotel a Torino e provincia è chiuso e quelli aperti sono al minimo dell’attività. Dunque il mio impegno è, prima di tutto, quello di sollecitare le istituzioni locali a una maggiore attenzione verso un settore strategico per la nostra economia”.