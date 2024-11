Gli ultimi giorni di Casa Gusto per le ATP Finals

A Torino ricco panorama di degustazioni guidate nel weekend in piazzetta Mollino. Il calendario.

L’Archivio di Stato di Torino ospita Casa Gusto, spazio a cura di Camera di commercio Torino e Regione Piemonte, dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio .

Le degustazioni hanno il costo simbolico di 5 euro (3 euro per i ticket holder Nitto ATP Finals) con il ricavato devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette (ad esclusione dei costi vivi della piattaforma).

Le degustazioni sono prenotabili su Ticketmaster (link).

Ingresso da piazzetta Mollino.

IL PROGRAMMA DEGLI ULTIMI TRE GIORNI

Venerdì 15 novembre

• 11:30 – 12:30

Impariamo ad assaggiare il latte: Latte come alimento proteico per sportivi e bartender.

A cura di Coldiretti Torino.

• 13:00 – 14:00

Pranzo da Maestri: Un pranzo da 10 e lode con i prodotti del territorio.

A cura di Camera di Commercio di Torino.

• 14:30 – 15:30

Analisi sensoriale del caffè: Un’esperienza sensoriale unica per gli amanti del caffè.

A cura di ASCOM/EPAT.

• 16:00 – 17:00

I tesori DOP e IGP del Piemonte: Bra, Raschera, Toma Piemontese e Brachetto.

A cura dei Consorzi di Tutela Bra DOP, Raschera DOP, Toma Piemontese DOP e Regione Piemonte.

• 17:30 – 18:30

Mangébin: La merenda sinoira della tradizione piemontese.

A cura di Camera di Commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia.

• 19:00 – 20:00

A ogni birra il suo formaggio: Degustazione di birre artigianali piemontesi con formaggi locali.

A cura di Consorzio Birra Origine Piemonte e ONAF.

Sabato 16 novembre

• 11:30 – 12:30

I tesori DOP e IGP del Piemonte: Salame Piemonte IGP, Mela Rossa Cuneo, Toma piemontese e Brachetto.

A cura di Consorzio di Tutela Salame Piemonte IGP, Consorzio Mela Rossa Cuneo IGP e Regione Piemonte.

• 13:00 – 14:00

Il pane delle tavole di Casa Savoia: Degustazione di pani storici.

A cura di Associazione Artigiana Panificatori.

• 14:30 – 15:30

I tesori DOP e IGP del Piemonte: Carne di Razza Piemontese e Brachetto.

A cura di Consorzio La Granda e Regione Piemonte.

• 16:00 – 17:00

Il cioccolato e la pasticceria della tradizione torinese: Un viaggio dolce attraverso la storia.

A cura di Regione Piemonte e ATL Turismo Torino e Provincia.

• 17:30 – 18:30

Vicciola: La Fassona piemontese incontra la Nocciola Piemonte.

A cura del Maestro del Gusto Pino Puglisi.

• 19:00 – 20:00

Tie-break tra vini torinesi e formaggi della Val Sangone: Degustazione di abbinamenti tra formaggi e vini torinesi a cura di ONAF e ONAV Torino.

Domenica 17 novembre

• 11:30 – 12:30

Oli extravergini piemontesi: Degustazione guidata di oli extravergini prodotti in Piemonte.

A cura di ASSPO – Associazione Piemontese Olivicoltori.

• 13:00 – 14:00

I tesori DOP e IGP del Piemonte: Riso, Gorgonzola e Freisa.

A cura di Strada del Riso Piemontese di Qualità e Regione Piemonte.

• 14:30 – 15:30

Aperitivo circolare della filiera del grano di Stupinigi: Degustazione di prodotti innovativi.

A cura di Filiera di Stupinigi e Panacea Social Farm.

• 16:00 – 17:00

I segreti del miele: Viaggio alla scoperta dei mieli piemontesi.

A cura di AsProMiele e Casartigiani Torino.

• 17:30 – 18:30

Golosi Caffè Storici: Storie e degustazione dei prodotti iconici dei caffè storici piemontesi.

A cura di Camera di Commercio di Torino.