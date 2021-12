Grandi Langhe apre a Torino la stagione delle anteprime del vino

Le ultime annate in commercio di Barbaresco, Barolo, Dogliani e Roero insieme in degustazione alle OGR dal 31 gennaio al 1 febbraio 2022.

Saranno i grandi rossi di Langa e Roero ad aprire la porta delle anteprime territoriali del vino nel 2022. Per l’occasione il Consorzio di Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in collaborazione con quello del Roero ha scelto Torino per presentare le proprie perle ad operatori del settore ed appassionati.

L’edizione 2022 di Grandi Langhe avrà luogo alle OGR, lo spazio espositivo delle Officine Grandi Riparazioni, con una novità: l’apertura al pubblico tra le 18.30 e le 21.30 del 31 gennaio.

Grandi Langhe era nata sei anni fa con il preciso intento di portare winelovers, critici, giornalisti ed operatori di settore in un territorio di rara bellezza, patria di vini unici. La decisione di lasciare quello che oggi è un patrimonio Unesco per raggiungere Torino è legata alla mancanza di spazi espositivi congrui ad Alba e dintorni.

La crescita dell’evento e le problematiche di sicurezza legate al contenimento del Covid sono state determinanti nella scelta della nuova sede. A questo si aggiunga la grande attesa generata anche dalla soppressione dell’edizione 2021 e si capirà che non c’era altra strada.

Una precedente edizione di Grandi Langhe

Torino incassa e ringrazia, mettendo in campo spazi adeguati ad accogliere oltre 220 produttori e 1500 etichette.

La stagione delle anteprime del vino prosegue con Anteprima Amarone (Verona, 4-5 febbraio), Anteprime di Toscana (Firenze e non solo, 12-18 febbraio), Campania Stories (29 marzo – 1 aprile, Campi Flegrei), Sicilia en primeur (fine aprile – inizio maggio, sede da definire), Vini ad Arte (in Romagna, 22-24 maggio), Anteprima Sagrantino (sede da definire a fine maggio).

Nel mese di marzo dovrebbe inoltre essere confermata la nuova edizione di Roero Days, sempre negli spazi della Reggia di Venaria.

Tutte le informazioni su www.grandilanghe.com e su www.consorziodelroero.it

Fabrizio Bellone