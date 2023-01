Grandi Langhe inaugura la stagione delle anteprime del vino

Comincia dal Piemonte la serie di eventi dedicati alle nuove annate delle principali denominazioni di qualità italiane. Il 30-31 gennaio Torino ospita Langa e Roero alle OGR.

Per tutti sono le Anteprime 2023. Rassegne curate dai Consorzi di tutela e di qualità per presentare le nuove annate e riflettere sul presente e sul futuro delle varie denominazioni.

Quest’anno si parte con Grandi Langhe da Torino, che lunedì 30 e martedì 31 gennaio ospita alle OGR i Consorzi del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e del Roero.

Per la verità qualcosa di antecedente a Grandi Langhe c’è già stato, proprio in Piemonte. Penso a quell’evento chiamato Nebbiolo Prima, il vernissage di Albeisa dedicato a Barolo 2019 e Riserva 2017, Barbaresco 2020 e Riserva 2018, Roero 2020 e Riserva 2019.

Un evento blindatissimo, riservato a pochi eletti comunicatori internazionali e a qualche grande esperto nostrano.

Di Nebbiolo Prima, in sostanza, non si sa nulla, se non che la data di conclusione è fissata al 29 gennaio. Albeisa non risponde alle nostre richieste di informazioni, per cui non sappiamo dirvi nulla sull’entità della partecipazione e sulle prime impressioni dei critici.

Nel recente passato Nebbiolo Prima riservava qualche piccolo spazio a chi segue questo mondo sul territorio dal punto di vista giornalistico. Piccole cose, ma sufficienti a scambiarsi opinioni e pareri.

Ora non lo fa più e la cosa spiace, perché un mondo vivo come quello del vino non può e non deve rinchiudersi all’interno di una casta di eletti che non si sa se, quando e dove comunicheranno quanto gli è stato offerto.

Il punto sulle nuove annate di tutti i vitigni di Langa e Roero lo faremo con Grandi Langhe, che quest’anno ospita al suo interno il Consorzio dei Nebbioli Alto Piemonte. Una bella iniziativa, che allarga il fronte della partecipazione senza perdere nella qualità.

Sono oltre 240 le aziende che hanno aderito alla manifestazione. Ognuna di loro ha carta bianca nella scelta e nel numero dei vini da presentare ad un pubblico di operatori del settore.

Saranno circa 1500 le etichette in degustazione. Lo spazio maggiore lo prendono i millesimi in uscita, ma molti produttori approfittano della kermesse per stappare anche qualche bottiglia meno recente, per consentire di capire l’evoluzione di un vino dopo il giusto tempo di affinamento.

Il 30 gennaio il Consorzio per la Tutela del Barolo e del Barbaresco organizza un tavolo di confronto con Istituzioni, enti pubblici e mondo del lavoro nel quale saranno affrontati gli aspetti etici, sociali e di sostenibilità che caratterizzano la produzione vitivinicola sul territorio langarolo.

L’iniziativa si chiama CHANGES e si concentra sul tema “Gestione della manodopera in vigna: fenomeno, problematiche e possibili soluzioni”.

Tra gli ospiti sono previsti Jean-Renè Bilongo, Davide Donatiello, Monica Ciaburro, Francesca Dentis, Stefano Quadro, Angelo Perez e Matteo Ascheri. L’evento è condotto e moderato dalla giornalista di Radio24 Valentina Furlanetto.

Tutte le info su https://www.grandilanghe.com/.

Se gennaio è monopolio del Piemonte, da febbraio tocca alle altre regioni.

Amarone Opera Prima sarà a Verona il 4-5 febbraio, poi toccherà alla settimana toscana, dal 10 al 17 febbraio.

Buy Wine, Chianti Lovers e Morellino, Chianti Classico a Firenze, Vino Nobile a Montepulciano, Vernaccia a San Gimignano. Si chiuderà il 17 febbraio ancora a Firenze con l’Altra Toscana, protagonisti i Consorzi del Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Suvereto e Val di Cornia, Terre di Casole, Terre di Pisa, Toscana e Valdarno di Sopra.

Febbraio si chiude tra il 26 e il 28 in Emilia Romagna, con Sana Slow Wine Fair, la manifestazione internazionale sul vino buono, pulito e giusto voluta da Slow Food e Cesena in bolla.

Nell’ultimo fine settimana di marzo arrivano Vinifera a Trento, Terre di Toscana a Lido di Camaiore, Viva la Vite a Pescara e Napoli.

Aprile comincia con Summa a Magrè e Vinitaly a Verona, poi Best Wine Stars a Milano (20-22 maggio), Vitigno Italia a Napoli (5-7 giugno), Radici del Sud a Bari (8-12 giugno).

Fabrizio Bellone