Grattacielo Regione Piemonte: otto a giudizio, spariti 15 milioni

Al termine dell’udienza preliminare relativa all’inchiesta sulla costruzione del grattacielo della Regione Piemonte, sono stati disposti otto rinvii a giudizio. Il provvedimento riguarda: funzionari ed ex funzionari della Regione, amministratori di società di costruzioni accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio, inadempienza contrattuale, peculato e falso ideologico.

Gli accusati sono Luigi Robino, funzionario Regionale responsabile dei lavori, Carlo Savasta, ex direttore dei lavori, Giancarlo Lui, Luciano Cagnata e Bianca Fascioli, direttore commerciale e amministratore di una società fornitrice, Maria Luisa Tabasso e Giuseppe Borgogno, funzionaria ed ex dirigente della Regione e ancora Francesco Dragone, Carmelo Ballacchino e Paolo Rosa, rappresentati legali della società consortile creata per la realizzazione degli uffici.

Il pm Francesco Pelosi a cinque di loro contesta il concorso in peculato da 15 milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite o materiali mai entrati in cantiere.

I fatti risalgono al 2014-2015, e si riferiscono a materiali non adeguati come le piastrelle o mai forniti nell’ambito di contratti d’appalto stipulati.

Il processo si aprirà nel maggio del 2021.