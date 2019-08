A pochi giorni dalla consegna della nuova flotta di autobus che circoleranno in città, ieri in piazza Castello a Torino sono stati presentati i 41 nuovi autobus Iveco Crossway che da fine agosto verranno utilizzati prevalentemente sulle linee extraurbane di Gtt di Alba, Ivrea e Rivarolo. Erano presenti la Sindaca di Torino Chiara Appendino e l’Assessora alla Viabilità e Trasporti di Torino Maria Lapietra, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e l’Amministratore Delegato di GTT Giovanni Foti. I nuovi autobus hanno una motorizzazione Euro 6. Il costo complessivo di circa 9 milioni di euro è stato finanziato per il 50% dalla Regione Piemonte e per il 50% da GTT.

I nuovi veicoli Iveco rappresentano un’evoluzione dei classici veicoli per il servizio extraurbano, soprattutto perché – sull’esempio dei mezzi urbani – hanno il pavimento ribassato senza gradini, in modo da facilitare la salita e la discesa dei passeggeri. I Crossway trasportano 45 persone sedute e 32 in piedi. Un posto è dedicato alle carrozzine delle persone con disabilità motoria. Per l’accesso delle carrozzine gli autobus sono dotati di pedana manuale. Le vetture sono dotate di aria condizionata e impianto di videosorveglianza a circuito chiuso.

I Crossway sostituiranno autobus a motorizzazione diesel Euro 2. Rispetto ai bus con classificazione “Euro 2” permetteranno la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 98%, del particolato dell’88% e del biossido di carbonio (CO2) del 22%. Inoltre un risparmio di carburante pari al 21,6 %.