Cosa fare oggi: gli appuntamenti di Halloween a Torino e dintorni

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, lunedì 31 ottobre.

.Gli appuntamenti per Halloween tra cultura e giochi per bambini.

Terrifiche parvenze. Divinità irate nelle collezioni del MAO

Alle 15, al MAO, via San Domenico 11, visita guidata in occasione di Halloween “Terrifiche parvenze. Divinità irate nelle collezioni del MAO”.

A cura di Theatrum Sabaudiae.

Costo 6 euro.

Prenotazioni 011/5211788, prenotazioni ftm@arteintorino.com

Caccia ai mostri a Nichelino

Alle 16, ritrovo in piazza Di Vittorio o in piazza Camandona, a Nichelino, per la festa di Halloween con la Caccia ai Mostri.

Saranno presenti i Ghostbusters che forniranno le trappole acchiappafantasmi ai partecipanti e spiegheranno le modalità e il percorso di gioco.

I bambini, Ghostbuster per un giorno, saranno indirizzati lungo il percorso di via Torino. Tra le diverse attività che animeranno la via (Mistery Box, Giochi mostruosi a tema Halloween e divertenti prove di abilità), incontreranno fantasmi, streghe e alcuni dei mostri più famosi della tradizione e dei film horror nei posti più disparati e all’interno del castello fantasma invisibile itinerante.

Per far giocare grandi e piccini saranno presenti anche i mitici giochi della tradizione.

Maggiori informazioni su https://comune.nichelino.to.it/2022/10/21/halloween-la-caccia-ai-mostri-di-nichelino/

Storie di paura alla Galleria Sabauda

Alle 17, alla Galleria Sabauda, Musei Reali, piazzetta Reale 1, attività per famiglie “Quatto storie di paura”.

Forse non tutti sanno che nella Galleria Sabauda si nascondono mostri terribili e animali spaventosi che sembrano usciti da storie di paura. Quale momento migliore di Halloween per provare a stanarli? In questo percorso le prospettive si ribaltano e saranno proprio i piccoli partecipanti a dover raccontare ai grandi, con l’aiuto dell’operatore didattico, quattro storie spaventose ispirate ai personaggi dei quadri e con un elemento sorpresa che renderà l’esperienza ancora più divertente.

Tariffa 10 euro per i bambini, solo biglietto di ingresso ai Musei Reali per gli adulti accompagnatori (€ 15 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18) .

Per informazioni e prenotazioni info.torino@coopculture.it o www.coopculture.it

Ad Almese “Alice nel paese di Halloween”

Alle 17, in piazza Martiri della Libertà ad Almese, lo spettacolo per famiglie “Alice nel paese di Halloween”.

Con Stefano Cavanna e Lucrezia Collimato.

Per “Borgate dal Vivo”.

Gratuito.

Sfilata in maschera a Venaria

Dalle 18 alle 23, nella sala “Gino Vanzi”, Via Mensa 34, Venaria Reale, “Mostri a Corte”: sfilata e festa in costume, premi per i travestimenti e animazione per bambini.

Con lo stilista Fabrizio Picardi.

Gratuito.

Info 371/4117063.

“Halloween Celebration” al Teatro Concordia di Venaria

Due spettacoli replicati alle 19 e alle 22, al Teatro Concordia di Venaria Reale, è “Halloween Celebration”, cento artisti sul palco, tra musicisti, cantanti, attori e ballerini per uno spettacolo di musica, danza e comicità.

Dopo il successo di “Broadway Celebration” e “Stars a Pop Rock Celebration”, Melina Pellicano, con la direzione artistica di Marco Caselle & Alex Negro, porta sul palco del Teatro Concordia 100 artisti tra musicisti, cantanti, ballerini e attori per un viaggio tra le atmosfere e le colonne sonore di Halloween. In scena i più celebri film e musical, da Nightmare Before Christmas, The Rocky Horror Show, La Piccola Bottega degli Orrori, Thriller, Ghost, La Famiglia Addams, Hocus Pocus, Ghostbusters, con musica dal vivo e la partecipazione del Sunshine Gospel Choir.

Lunedì 31 ottobre, ore 19 e ore 22

Halloween Celebration

Regia di Melina Pellicano

Direzione artistica di Marco Caselle & Alex Negro

In collaborazione con associazione culturale Sunshine e Compagnia Bit

Presenta Umberto Scida

Biglietti: primo settore intero 33 euro + d.p. ridotto 28 euro + d.p. – secondo settore intero 28 euro + d.p. ridotto 23 euro + d.p.

Info

Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO)

www.teatrodellaconcordia.it

011 4241124 – info@teatrodellaconcordia.it

Halloween sul ghiaccio al Palavela

Dalle 21 alle 24 al Palavela, Halloween sul ghiaccio.

Lotteria con in palio alcuni biglietti per assistere ai prossimi eventi che verranno ospitati al Palavela: Klimt on Ice (1° dicembre), Grand Prix di Pattinaggio (8/11 dicembre) e il Galà Cinema On Ice organizzato dal Cus e dal Museo del Cinema di Torino (25 febbraio 2023).

Biglietti online su Ticketone