I migliori assaggi di Slow Wine Fair, la rassegna del vino dal volto umano

Termina la seconda edizione della fiera dedicata al vino buono, pulito e giusto. La tre giorni di Bologna certifica il successo di una manifestazione nuova, che unisce produttori, operatori e consumatori nella Slow Wine Coalition.

Partiamo dai numeri. Al suo debutto, nel marzo 2022, Slow Wine Fair aveva raccolto a Bologna oltre 6 mila appassionati, buyer e professionisti. Circa 2.300 etichette di 542 cantine (la metà delle quali certificate biologiche o biodinamiche) provenienti da tutte le regioni italiane e da venti Paesi del mondo.

La seconda edizione si è conclusa ieri con circa 10 mila presenze, 750 cantine, quattromila vini da degustare ed il raddoppio della superficie espositiva.

Se i numeri rappresentano qualcosa, parlano di un successo. Un successo atteso, come ogni volta che si parte con un’idea nuova, la si coccola come una figliola e si cerca di farla crescere nel modo migliore possibile.

piazza Maggiore, Bologna

«I numeri e le impressioni raccolte a caldo in questi giorni confermano che sono state comprese le potenzialità della Slow Wine Coalition – sostiene Giancarlo Gariglio, che ne è Coordinatore -. C’è la ricerca di un’autentica sostenibilità che qui non è sbandierata, ma si riempie di contenuti e soprattutto di azioni, che nel lavoro quotidiano di queste realtà sono un prerequisito, un punto di partenza e non di arrivo».

Slow Wine Fair è oggi una rassegna a misura d’uomo. La scelta delle cantine avviene secondo i parametri di qualità definiti da Slow Food nel Manifesto del vino buono, pulito e giusto.

Al centro dell’attenzione ci sono vini che provano a rispettare le risorse naturali, una viticultura che prova a farsi sensibile alla salute e all’ambiente.

È, soprattutto, una rassegna dal volto umano. Il raddoppio della superficie fieristica garantisce ampi spazi per avvicinare i produttori senza accalcarsi, con piccoli salottini dove appartarsi in tranquillità.

L’attenzione di pubblico e operatori è certamente volta alla degustazione, come in altre manifestazioni analoghe. Ma in questi giorni a Bologna ho trovato una maggiore predisposizione all’ascolto da parte di chi deve comunicare, commercializzare o vendere quei vini.

Una disponibilità che ha consentito ai singoli produttori di raccontare con calma, senza fretta, la genesi di un vino, la sua storia, le crescenti problematiche in vigna, le scelte di cantina.

È una fiera che cresce, ma è importante che continui a farlo con quell’approccio slow da sempre segno distintivo dell’associazione albese che purtroppo, talvolta, tende a dimenticare. Penso all’ultima edizione di Terra Madre e alle critiche che mi sono permesso di fare. Qui.

Quindi bene all’incremento degli importatori dall’estero e anche all’aumento delle etichette dagli altri mondi. Il tutto conservando tempi, distanze, spazi, luminosità, postazioni che mantengono i produttori uguali tra loro, assicurando quel carattere conviviale e di confronto che può rendere Slow Wine Fair il prototipo di un nuovo modo di fare, vendere e comunicare il vino.

I MIGLIORI ASSAGGI

Quando si frequenta una manifestazione come questa è necessario fare scelte a monte, studiando con attenzione il catalogo degli espositori.

Io tendo a selezionare con anticipo i produttori dai quali desidero assolutamente passare, senza farmi prendere dalla fretta.

Nella mia programmazione lascio spazio e tempo per le curiosità, i suggerimenti di amici e colleghi, gli incontri del momento.

Un ulteriore piccolo spazio lo lascio al caso. Perché spesso proprio la casualità ti porta a conoscere quello che non sai, ad avvicinare quello che non avresti cercato.

Ho degustato appena il 3% delle etichette presenti. Un’inezia, ma se vuoi ascoltare e non solo mettere in bocca trovo che sia giusto così.

Ancora una cosa. Basta con la storia che i vini biologici e biodinamici puzzano, o devono puzzare. Se lavori nel pulito e con la tecnologia adeguata i risultati si vedono, al punto che gli inguaribili scettici commentano «non sembra neanche un vino biologico». I vini che puzzano sono vini cattivi, comunque essi vengano realizzati. Poi ci sono quelli buoni. Anzi, quelli buoni, puliti e giusti.

Questi alcuni dei miei migliori assaggi, ognuno di loro viene da una regione vitivinicola differente. Come sempre consiglio di provarli e, se volete, discuterli insieme.

IL COLOMBAIO DI SANTA CHIARA – San Gimignano, Località San Donato (Si)

Ho voluto conoscere di persona Giampiero Logi perché i suoi vini mi avevano impressionato dieci giorni fa, quando li ho assaggiati a San Gimignano all’anteprima della Vernaccia. Anche a Bologna ha portato le stesse referenze senza sbagliare un colpo. È difficile dire quale delle tre Vernaccia di San Gimignano mi sia piaciuta di più.

Selvabianca 2022 ha profilo olfattivo intenso, complesso, aromatico. In bocca è corrispondente, con un sorso ottimo.

Campo della Pieve mi ha conquistato per la finezza, la pulizia, la piacevolezza.

L’Albereta Riserva 2020 è lieve nelle sue note floreali ed aromatiche, espressiva al naso e perfetta al palato, con una chiusura di bocca gradevolmente ammandorlata.

Affinate diversamente una dall’altra, sono tre differenti espressioni di un territorio meraviglioso e di una famiglia per la quale la biodiversità non è soltanto una parola di moda. Se dovessi sceglierne una soltanto sarei in difficoltà, ma sono davvero colpito da come Selvabianca raggiunga una tale qualità e la replichi in 58 mila bottiglie. Solo applausi.

MARCO CARPINETI – Cori (Lt)

Lo ammetto, sono di parte. Quando assaggio un Bellone fatto come si deve mi sciolgo. Sarà perché mi piacciono le cose ben realizzate, forse perché apprezzo più la sostanza che la forma, certamente perché quel vitigno sa di famiglia.

L’etichetta che mi ha entusiasmato è l’IGT Bianco Nzù 2019, da uve Bellone in purezza. Nzù è termine dialettale di questa parte della provincia di Latina che sta per insieme, essere un’unica cosa. Fermentazione naturale e affinamento in anfora per questo campione biodinamico luccicante, dal naso delicatamente floreale, dal sorso sapido, pieno e succoso.

Un vitigno autoctono, lieviti indigeni, agricoltura biodinamica ed un vino che ti riempie di gioia: che cosa volere ancora? Ha un solo difetto, è un po’ caro, ma sono soltanto tremila bottiglie e rappresentano l’unione di una famiglia intorno alla natura e al territorio di Cori.

PISONI – Madruzzo, Frazione Pergolese (Tn)

Una cantina con 170 anni di storia non poteva accontentarsi di produrre vini da consumare nell’immediato, difatti qui scoprirete cose da non credere. Voglio raccontare solo di due spettacolari Vino Santo Trentino che ho avuto il privilegio di degustare. Subito una precisazione. Parlo di un prodotto che non ha nulla a che vedere con il Vin Santo della Toscana. Questo arriva dalla Valle dei Laghi e deve il suo nome alla antica pratica di far appassire le uve per raccoglierle tra fine ottobre ed inizio novembre, durante la settimana dei Santi. Ne derivano vini di una longevità assoluta, estrema, senza tempo.

Il millesimo 1995 si presenta evoluto al colore, con segni evidenti di depositi. Ma basta avvicinarlo al naso per dimenticare tutto. Un effluvio di albicocche, datteri, frutta secca e nocciole. Al palato grassezza, ma anche finezza e freschezza.

Un capolavoro che trovo replicato nella versione 1983, perfetta anche alla vista e indimenticabile al gusto. Parlo di un vino di quasi 40 vendemmie fa, quando ancora non era scoppiato lo scandalo del metanolo e il Verona si preparava a vincere lo scudetto del calcio. Un’epoca anni luce indietro rispetto alla conduzione agronomica e alla tecnologia di cantina odierna. Non so se sia un vino buono, pulito e giusto, perché lo slogan non era ancora stato coniato. Ma, fidatevi, se vi capitasse di assaggiarlo non lo dimenticherete facilmente.

SCARZELLA – Rocchetta Tanaro (At)

Quando mi hanno riferito che nel paese di Giacomo Bologna c’era un Syrah da provare mi sono incuriosito. Là dove è partita la rivoluzione della Barbera tre giovani fratelli conducono un’azienda agricola che è arrivata alla terza generazione di una famiglia di contadini e vignaioli. Per carità, non rinnegano le coltivazioni tradizionali. Fanno soprattutto Grignolino e Barbera d’Asti, con la Superiore connotata da bella avvolgenza e note dolci al palato.

L’idea del Syrah a Rocchetta Tanaro arriva da Alessandro, al rientro a casa dopo una parentesi di lavoro nel sud della Francia a contatto con l’esuberante piacevolezza di quel vitigno. Per ora sono solo 800 bottiglie, poi chissà. Il colore del millesimo 2021 è rubino con pennellate violacee forti, a ricordarne l’estrema giovinezza. Affascina il fruttato intenso di ciliegia, che ritorna in bocca insieme a sentori di pepe nero. È buono, con bei tannini e ottima lunghezza. Nasce su una terra rossa compatta, argillosa, che coltivano a mano. Dopo due settimane di fermentazione in anfora passa in barriques di terzo passaggio, dove sosta otto mesi. Se siete curiosi andate ad assaggiarlo questo weekend al Salone del Vino di Torino.

STURM – Cormòns, Località Zegla (Go)

Non saprei proprio dire quale dei vini della linea Bio di questa cantina del Collio mi sia piaciuto di più.

Il Friulano 2021 nasce in una vigna di 60 anni, fa 5-6 giorni di macerazione sulle bucce, fermenta con lieviti indigeni e riposa sette mesi in legno usato. È elegante nei sentori di fiori di acacia, netto in quelli di pera matura, sapido e succoso come pochi altri.

Il Sauvignon 2021 deriva da sei vigne con esposizione analoga, ma quote altimetriche diverse. Viene raccolto in tre tempi, per garantirsi tutti gli aromi della specie: da quelli vegetali, a quelli agrumati ed esotici, fino alla frutta matura. Per la stessa ragione le parcelle sono vinificate separatamente prima di venire assemblate È molto fine all’olfatto, fantastico in bocca, con pompelmo e pesca in evidenza.

Il Collio Bianco Andritz Loyza 2020 ha la medesima cifra stilistica degli altri due, con una maggiore eleganza e notevole complessità gusto-olfattiva. Ancora Friulano e Sauvignon, questa volta insieme in tonneaux nuovi da 500 litri.

Il tutto nella cornice di Zegla, a due passi da altri grandi produttori, in regime biologico certificato.

VON BASSERMANN JORDAN – Deidesheim Pfalz (D)

Nel catalogo Terroirs di Ceretto Distribuzione si trovano numerose ottime cantine. Un portfolio variegato, che sa offrire emozioni da alcune delle più grandi regioni viticole europee.

Da un paese del Palatinato ad una trentina di chilometri dal Reno arriva il Riesling di questa azienda attiva da circa tre secoli. Certificazione biologica su 46 ettari di proprietà, con alcuni appezzamenti in biodinamica. Il Pfalz è uno dei land dal clima più temperato dell’intera Germania, compresso tra le montagne di Haardt e il confine con l’Alsazia.

Il Riesling Forster Ziegler 2021 nasce su un terreno basaltico ed è affinato per metà in acciaio e per il resto in botte di rovere da 1200 litri. È minerale all’olfatto e rotondo sul palato.

Il Riesling Kalkofen 2018 appartiene al vertice della piramide qualitativa tedesca, rientrando nei Grosses Gewächs. Ha finezza ed eleganza, con idrocarburi in formazione, rotondità e grassezza di bocca ammalianti. Ha lunghezza da vendere.

Due vini splendidi, che coniugano eleganza e potenza attraverso le espressioni di frutta matura e mineralità.

Fabrizio Bellone