I Presìdi del Piemonte con i vini di Carema e Strevi ai MagazziniOz

Mercoledì 7 febbraio cena a tema con la collaborazione della Banca del Vino nel ristorante di via Giolitti a Torino.

Riprende nel 2024 la collaborazione tra la Banca del Vino di Pollenzo e i MagazziniOz di Torino.

Zipnews si è occupato già in altre circostanze di descrivere finalità e meriti delle due realtà. Oggi segnaliamo una bella cena pensata per promuovere il progetto Slow Food sui Presìdi del Gusto.

Mercoledì 7 febbraio alle ore 20, in via Giolitti 19/A a Torino, i prodotti tutelati da Slow Food saranno al centro della cena caratterizzata dal menu di chef Luca Marin e dalle sei etichette selezionate da Banca del Vino per l’abbinamento.

Fabrizio Gallino, collaboratore di Slow Wine e della Banca del Vino, e Roberto Sambo, responsabile dei Presìdi del Piemonte, guideranno la serata e presenteranno i produttori delle due cantine protagoniste.

IL MENU

SiuMai

Choripan con Chimichurri

Pannocchia BBQ

Risotto al Cavolfiore di Moncalieri, Robiola di Capra e Cavoli, Composta di Sedano Rosso di Orbassano

Formaggio erborinato di Capra e Cavoli, Uva e Passito

Torta Gianduia, Zabaione al Moscato

I VINI

Spumante Brut – Marenco

Carema 2019 – Cantina dei Produttori di Carema

Carema Riserva 2018 – Cantina dei Produttori di Carema

Carema Riserva 2017 – Cantina dei Produttori di Carema

Moscato Passito Strevi 2017 – Marenco

Moscato Passito Strevi 2009 – Marenco

INFO

Costo: 40 euro per i soci Slow Food, Banca del Vino e Fisar Torino; 45 euro per i non soci.

Prenotazioni: 0110812816 – ristorazione@magazzinioz.it