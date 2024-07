I principali appuntamenti golosi del secondo weekend di luglio

Alcune proposte per trascorrere il fine settimana tenendo allenate le papille gustative.

Fine settimana ricco di eventi ed iniziative quello che si apre oggi.

I suggerimenti di Zipnews.

AGLIE’ (To) – Calici

Sabato 13 luglio nona edizione di Calici in piazza Castello ad Agliè.

Presenti 45 aziende vitivinicole e 22 tra maestri del gusto, chef, produttori e artigiani.

L’evento è mirato alla valorizzazione del territorio. Agricoltori, trasformatori agro-alimentari e chef propongono prodotti e piatti preparati, i produttori di vino raccontano le etichette in degustazione.

Previsto un concerto gratuito dei Bluebeaters.

Dalle 19.30, ingresso 8 €.

Info: info@treterrecanavesane.it

ALBA (Cn) – LoST EU

Prosegue il viaggio di LoST EU, il programma di promozione sostenuto dell’Unione Europea sul tema sostenibilità e promozione delle piccole denominazioni casearie.

Un viaggio iniziato lo scorso anno con formaggi di qualità protagonisti di molti eventi in Italia e all’estero prosegue sabato 13 luglio ad Alba durante Collisioni.

In campo DOP come il Murazzano, il Roccaverano, l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, il Provolone del Monaco dalla Campania, la Vastedda della Valle del Belice e il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e in ultimo ma non certo per importanza.

Il progetto LoST avrà a disposizione un corner promozionale in area hospitality per raccontare caratteristiche e qualità del suo paniere di formaggi DOP.

Parola chiave della promozione è la sostenibilità. L’intento è quello di sensibilizzare il grande pubblico, specie quello dei giovani, al rispetto per le tradizioni, per l’ambiente e per gli animali, alla conoscenza della storia del territorio e alla valorizzazione dei formaggi DOP di qualità.

LOST EU è un progetto di Associazione Terre Alte DOP, in collaborazione con Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP, Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP, Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP, Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP, Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP, Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP, Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP.

CANALE D’ALBA – Enoteca del Roero in festa

Domenica 14 luglio l’Enoteca Regionale del Roero promuove un evento estivo in occasione dei trent’anni dalla nascita dell’Associazione.

Sarà allestito un banco di degustazione con oltre sessanta vini del Roero delle cantine socie dell’Enoteca Regionale. Alle ore 20 merenda sinoira con concerto di Luca Bergamini.

Sede dell’evento il Mercato Ortofrutticolo del Roero a Canale.

Costo € 25.

INFO

amministrazione@enotecadelroero.it

stampa.eventi@gowinet.it

3501616031 – 0173364631.

CASTELLINALDO D’ALBA – Sotto il cielo del Roero

Sabato 13 luglio seconda serata della settima edizione di Sotto il cielo del Roero con una cena nelle vigne del Roero tra i filari di Castellinaldo.

Appuntamento nei vigneti dell’Azienda Vinicola Stefanino Morra a partire dalle ore 18.00, in Via Castagnito 50.

Si comincia con un aperitivo di benvenuto nel cortile della Cantina, seguito dalla visita della tenuta.

Alle 20 cena nelle vigne.

Info: 3337714592 – info@francescamo.it

NEVIGLIE (Cn) – GoodWine

Goodwine Neviglie è una combinazione di esperienze che permette di degustare i vini delle Langhe e dell’Oltrepò Pavese, mentre a tavola sono serviti piatti della tradizione langarola e lombarda.

Sabato 13 luglio aperitivo in musica e cena sotto gli antichi ippocastani in piazzetta e lungo la via centrale.

Domenica 14 luglio mercatino artigianale e dei prodotti della terra al mattino; in serata merenda sinoira in contrada.

Info: 3332527088 – goodwine.neviglie@gmail.com

SAVIGLIANO (Cn) – Cene a Km Zero

Sabato 13 luglio, nell’ambito della Piccola Fiera d’Estate, Savigliano mette in campo Cene a Km0.

Aderiscono all’iniziativa una trentina di locali di Savigliano, che proporranno menù a base di prodotti locali.

Le aziende agricole della Coldiretti di Savigliano e dintorni metteranno a disposizione produzioni a Km zero, tra cui carne suina e bovina, lumache, frutta e verdura, uova, latte, formaggi, yogurt, miele, farine macinate a pietra e biscotti.

Info: 0171447211

USSEGLIO (To) – Mostra Nazionale delle Toma di Lanzo

Tutto pronto ad Usseglio per la 28^ edizione della Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio.

La Mostra si svolge nei due fine settimana centrali di luglio (12-14 luglio e 20-21 luglio) con Usseglio che si trasforma in una kermesse gastronomica a cielo aperto.

Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Usseglio, la Mostra Nazionale prevede passeggiate, percorsi a cavallo, visite, alpeggio didattico, spettacoli, cooking show, laboratori per grandi e piccini, incontri, cene, degustazioni guidate. La Mostra Mercato è il perno della rassegna.

Tanti gli ospiti eccellenti, dal pasticcere Giovanni dell’Agnese, ai Cuochi della Mole alla dimostrazione di cucina di Claudio Vicina.

Non mancherà la consueta risottata con la padella di 2 metri di diametro.

Prevista la Corriera della Toma, per collegare Torino a Usseglio.

Info: 3473113981 – prolocousseglio@libero.it

https://www.comune.usseglio.to.it

VERZUOLO (Cn) – Sagra dell’Agnolotto

Dal 12 al 14 luglio Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio a cura della Pro loco della Villa di Verzuolo.

Gli attori principali saranno i prodotti tipici del borgo antico: l’Agnolotto della Villa e il Villuccio. Il primo piatto è una ricetta segreta della gastronomia Sale e Pepe e de El Mercà d’la Vila; il dolce è la rielaborazione della tradizione nel forno del Panatè dla Vila. Preparati e sfornati durante tutto il weekend, saranno disponibili durante le serate gastronomiche e in occasione del pranzo della domenica.

Info: 3292169741 – villadiverzuolo@gmail.com

Fabrizio Bellone