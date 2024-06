I principali appuntamenti golosi del terzo weekend di giugno

Alcune proposte per trascorrere il fine settimana tenendo allenate le papille gustative.

Fine settimana ricco di eventi ed iniziative quello che si apre oggi.

I suggerimenti di Zipnews.

BIELLA – Saperi e Sapori

Saperi e Sapori è un intero weekend dedicato all’esplorazione del gusto e delle tradizioni biellesi.

Degustazioni, laboratori, musica dal vivo e trekking con l’organizzazione di Fondazione Biellezza e Bolle di Malto.

Dal programma

Sabato 15 giugno

-ore 9.00 Pedalando per birrifici. Prenotazioni: 3482888040.

-ore 16.00 Pasticceria Massera Gino – Sala Biellese: dal cioccolato alla pralina. Prenotazioni: massera.stefania@gmail.com

-ore 18.00 Centovigne – Visita in cantina. Prenotazione: 3355252890.

-ore 19.30 Cascina Foresto – Castellengo: aperitivo musicale in Cascina. Prenotazioni: 3701620286.

-ore 20.00 Agriturismo Oro di Berta – Fraz. Castagnea Portula: il Territorio nel piatto, cena. Prenotazioni: 3339536085.

Domenica 16 giugno

-ore 10.00 – 18.00 Ricetto di Candelo – Candelo. Mercato della Terra a cura di Slow Food Biella.

-ore 12.30 Palazzo La Marmora – Biella. Sinfonia Gastronomica, viaggio tra sapori piemontesi e vini d’eccellenza a cura de Il Faggio di Pollone. Prenotazioni: 3497252121.

-ore 17.00 Osteria di montagna Gribaud – Mosso Valdilana: Merenda Sinoira. Prenotazioni: 3478240707.

CAMO (Cn) – Ci siamo seccati!

Sabato 15 giugno Camo, frazione di S. Stefano Belbo, sarà sede di due iniziative indette dall’Associazione Aroma di un Territorio.

Si comincia con una masterclass per operatori e giornalisti del settore, moderata da Francesco Saverio Russo, con la proposizione delle etichette di Escamotage di tutti i produttori associati.

Escamotage è un bianco secco, fermo, prodotto da uve Moscato bianco di Canelli. Sarà un momento di confronto per valutare un percorso appena iniziato e per capire in profondità intenti ed obiettivi del progetto.

Appuntamento alle 14.30 nel giardino degli ulivi di Camo, sede del museo a cielo aperto dove arte, cultura e vino sono protagonisti.

Il secondo momento è costituito dall’evento CI SIAMO SECCATI!: food, wine, cocktail e musica dj set con Francesco Quarna da Radio Deejay a partire dalle ore 19.

Info: 3392086135

@aromadiunterritorio

CASTEL ROCCHERO (At) – Cantina La Torre

Sabato 15 giugno alla Cantina La Torre di Castel Rocchero cena con il cioccolato in tavola dall’antipasto al dolce.

In cucina Paola Chiolini, storytelling di Claudio Porchia.

MENU

Sformato di trombette con nocciole e scaglie di cioccolato Guanaja, crema delicata al formaggio e cacao Valrhona

Mattonella di semola di grano duro con cacao Valrhona ripiena di ricotta e spinaci, con salsa di noci e granelle di cioccolato del Brasile

Sfoglia di pane tostato al cacao di Santo Domingo con filetto di cinta senese in crosta di mandorle e cipolla di Tropea cotta al Cortese doc, gocce di cioccolato equatoriale noir

Quadrotto di cioccolato al Dolcetto d’Asti con bavarese al cioccolato del Madagascar e grue di cacao del Ghana.

Degustazione di cioccolatini al vino.

In abbinamento: Acqui Brut Rosè Ca’ dlUrs; Dolcetto d’Asti Doc Cusan; Barbera d’Asti Superiore Docg Ca’ d’Brea; Brachetto d’Acqui Docg Ca du Risulan; Piemonte Doc Moscato Passito.

Costo a persona 75 euro tutto compreso.

Info: 3806581687 – info@cantinalatorre.com

DOGLIANI (Cn) – Antica fiera della ciliegia

Sabato 15 e domenica 16 giugno le vie di Dogliani Borgo e Castello ospitano l’Antica fiera della ciliegia, nata nel lontano 1897.

Rassegna commerciale, artigiani del gusto, streetfood e Dogliani DOCG.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Dogliani in collaborazione con la Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo.

Info: 0173742573 – 3345629569

turismo@comune.dogliani.cn.it

LA MORRA (Cn) – Sunset in La Morra

Domenica 16 giugno a La Morra cena in piedi all’interno delle Cantine Mascarello e sulle terrazze panoramiche.

Isole gastronomiche, chef e produttori del territorio con otto piatti in abbinamento ai vini della Cantina Mascarello, dall’Alta Langa al Barolo.

Inizio alle 19.30, per ammirare il tramonto con calma.

Costo 35€ con un calice di vino, 40€ con tre calici.

Info: 017350103.

Cantina Mascarello Michele & Figli

Via Garibaldi 3 – La Morra

PECETTO (To) – Cherry Festival

Birra artigianale, spritz, street food, musica, cultura e spensieratezza tra le colline di Pecetto Torinese.

Il Cherry Festival è organizzato da Agricoopecetto e Birrificio Filodilana.

Il programma

SABATO 15 giugno

-Degustazione mattutina di estratti di verdura e frutta da Agricoopecetto, Strada Sabena 78.

-ore 17.00 Cherry Tour tra i ciliegi con racconto sulla cerasicoltura e degustazione al buio di prodotti.

– ore 18.30 Apertura stand birra & food con Birra Filodilana, Spritz Generation, Rustycone e La Madda 2.0

DOMENICA 16 giugno

-Degustazione mattutina di estratti di verdura e frutta da Agricoopecetto, Strada Sabena 78.

-ore 8.45 Camminata Nordic Walking Andrate. Prenotazione al 3346604498. A seguire picnic a buffet con prodotti di Agricoopecetto.

– ore 18.30 Apertura stand birra & food con Birra Filodilana, Spritz Generation, Rustycone e La Madda 2.0

-ore 21.00 Soft DJ-Set tra i ciliegi.

Prenotazioni: cherryfestivalpecetto@gmail.com

RODELLO (Cn) – Dolcetto Summer Fest

Sabato 15 giugno a Rodello seconda edizione del Dolcetto Summer Fest, degustazione all’aperto con una quarantina di produttori e 150 etichette di dolcetto in arrivo da tutto il Piemonte.

È organizzato da Strada del Barolo e grandi vini di Langa e dal Comune di Rodello.

Il programma prevede una tavola rotonda sul Dolcetto e una Masterclass con degustazione alla cieca condotta da Gabriele Rosso, vice curatore della guida Slow Wine.

Dalle 17.00 degustazione dedicata ai wine lovers, con libero assaggio al costo di 23,00 €.

Previsti street food con i produttori agroalimentari della Strada del Barolo, laboratori, show cooking, dj set.

Domenica 16 giugno concorso di degustazione alla cieca rivolto ai professionisti del settore per premiare il miglior Dolcetto 2022.

Info: comunicazione@stradadelbarolo.it

SAN MARTINO ALFIERI (At) – Nel mezzo del cammin di nostre vigne

Domenica 16 giugno a San Martino Alfieri 16^ edizione di Nel mezzo del cammin di nostre vigne, passeggiata enogastronomica di 9 km con 5 tappe ristoro.

Formaggi, salami, focaccia, agnolotti, arrosticini, bollito e dolce con Arneis, Dolcetto, Barbera, bonarda e Moscato.

Costo 25€ adulti, 15€ bambini 6-10 anni.

Ritrovo in piazza Cavalier Marello a partire dalle 8.30, con partenze scaglionate.

Info e prenotazioni: 3472957617 – 3495558778

www.comune.sanmartinoalfieri.at.it

TORINO – Torino Cocktail Festival

Torino Cocktail Festival si conclude domenica 16 giugno dopo una settimana di eventi in alcuni dei migliori locali cittadini.

Gli ultimi eventi

-ore 12.00 Caffè Elena – degustazione verticale di Antica Formula, Carpano e Punt e Mes

-ore 16.00 La Drogheria – XXL di Chivasso, closing party

-ore 19.00 Flora – Guest Igor Tuliag

-ore 19.00 La Reserve – Guest Sebastiano Garante

Info: laura.carello@tobevents.it

www.torinococktailfestival.it

VAGLIO SERRA (At) – Fans Out Festival di Paese.

Nel borgo storico di Vaglio Serra domenica 16 giugno si conclude Fans Out Festival di Paese.

Accanto al festival musicale sono protagonisti i piatti della proloco e i prodotti di artigiani locali.

Masterclass dei vini di Vinchio Vaglio alla Cantina Produttori e al Castello.

Info: comunicazione@fansoutfestival.it – umberto@fansoutfestival.it

Fabrizio Bellone