I principali appuntamenti golosi del terzo weekend di maggio

ANTEPRIMA GRIGNOLINO & Co – CASALE MONFERRATO (Al)

Il Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese, in collaborazione con Go Wine, Ais Casale Monferrato ed Enoteca Regionale del Piemonte, organizza la 2^ edizione di Anteprima Grignolino & Co.

Dal 18 al 20 maggio all’antico Castello paleologo di Casale Monferrato debutto in società per la vendemmia 2023 di Grignolino, Barbera del Monferrato Casalese, Rubino di Cantavenna e Gabiano.

Numerose le iniziative da seguire:

– banchi d’assaggio di vino e cibo all’interno del Castello;

-focus tecnico-scientifico sulla salute della vite (Progetto Pilota su 204 vigneti alessandrini sulla Flavescenza Dorata);

– masterclass con Mauro Carosso e Mario Ronco sui vini tutelati dal Consorzio e sui campioni della vendemmia 2023 riferiti ai diversi areali di produzione.

– angolo dedicato ai vini ospiti: Timorasso e Monferace.

Tutte le info QUI.

ASPARAGO DIVINO – VINCHIO (At)

Domenica 19 maggio in piazza San Marco a Vinchio si svolge l’edizione 2024 di Asparago diVino.

Protagonista l’Asparago di Vinchio, accompagnato da piatti e vini del territorio.

Il programma prevede:

– camminata tra le colline UNESCO con Nordic Walking Terre di Aleramo e Nordic Walking Asti;

– percorso tra le colline con E-bike;

– stand gastronomici con degustazione vini;

– intrattenimento musicale.

Info c/o Comune di Vinchio: 0141 950120 – 3494739440.

BAROLO BOYS IN FUORIGIOCO – MONFORTE D’ALBA (Cn)

Sabato 18 maggio nel borgo medievale di Monforte undicesima edizione di Barolo Boys in fuorigioco, con degustazione dei 44 Barolo di Monforte d’Alba.

Ospiti i vini di Mosella e Vallese.

Dalle 11 alle 18 presso il Moda Ristorante Venue alle Case della Saracca.

Info: www.baroloboysinfuorigioco.it

DI FREISA IN FREISA – CHIERI (To)

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio a Chieri la 14^ edizione di Di Freisa in Freisa.

Tre giorni all’insegna di degustazioni guidate, abbinamenti con prodotti del territorio, incontri di approfondimento, conoscenza di vitigni gemellati.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Chieri in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese.

Da non perdere:

– incontro con Terry Callaghan, Premio Nobel per la Pace nel 2007;

– Freisa Lounge, palcoscenico di degustazioni guidate e incontri di approfondimento;

– incontro tra Freisa di Chieri e Erbaluce, per conoscere similitudini e differenze;

– Il mondo in un calice, viaggio degustativo alla cieca con il Presidente Ais Piemonte Mauro Carosso tra Freisa di Chieri e vini italiani ed esteri;

– Tra calici e coppe, celebrazione di una gloria cittadina: la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 vincitrice della Coppa CEV;

– conferenza su Salute del vigneto dal suolo alla pianta, con Silvia Guidoni;

– Freisa Bimbi, dedicato ai più piccoli;

– Bolle e Freisa, abbinamento gastronomico a cura del ristorante La Cantina Del Convento.

Tutte le info QUI.

FESTA DEL RUCHÈ – CASTAGNOLE MONFERRATO (At)

Fino a domenica 19 maggio Festa del Ruchè presso la Tenuta La Mercantile a Castagnole Monferrato.

Degustazioni alla presenza dei produttori, punto vendita bottiglie, stand gastronomici, food & live music a cura di Monferrato on stage e Go Wine.

Banchi di assaggio nelle sale della Tenuta, su turni di tre ore con le cantine dell’Associazione Produttori Ruchè.

Costo € 25. Riduzioni per i soci delle associazioni di settore.

Info: https://www.ilruche.it/festa/

FESTA DELLA NATURA – LOAZZOLO (At)

Domenica 19 Maggio giornata di festa presso il Forteto della Luja Oasi WWF.

In programma:

– dalle 10.30 alle 18.30 Andar per Erbe e Fiori, passeggiate guidate con la naturalista Anna Fila alla scoperta di farfalle, orchidee selvatiche ed erbe buone in cucina;

– visite guidate al Vigneto bio e all’antica Cantina dell’Oasi con la sommelier Kamala Steele;

– degustazione guidata dei Vini dell’Oasi;

– presentazione della Barbera d’Asti docg Mon Ross 2023 con l’enologa Giulia Bongiovanni;

– country food by chef Alfonso Dolgetta – Arcano.

Reg. Candelette 4 – Loazzolo (AT)

Info: 014487197 – 3272577617

info@fortetodellaluja.it

RIS E VIN – TRINO (Vc)

Sabato 18 e domenica 19 maggio al Palazzo Paleologo di Trino arriva Ris e Vin.

Prima giornata dedicata alle eccellenze del territorio, seconda giornata con degustazioni illimitate e pranzo nel parco.

Da non perdere l’apericena con degustazioni di risotti, vini e prodotti del territorio.

Info: Comune di Trino.

#RISeVIN

RITROVINO – SALA BIELLESE (Bi)

Sabato 18 maggio serata di degustazione con Lessona e Champagne abbinati a cucina del territorio al Ritrovino di Sala Biellese.

Protagoniste la maison Bertrand-Delespierre e le storiche Tenute Sella.

Il Menu:

mini club sandwich con mousse di salmone e con cremoso alle erbe – Champagne Enfant de la Montagne Rosé;

sarde marinate – Champagne Enfant de la Montagne;

tortino di patate, Maccagno e salame biellese – Coste della Sesia Orbello 2022;

tartare di fassona – Lessona 2018;

filetto di maiale, Gorgonzola e pere con polenta – Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2013.

Costo 55€. Info: 3334639688 – info.ritrovino@gmail.com

SAPERE E SAPORI – ALPIGNANO (To)

Lo spiedo bresciano è un piatto di antiche origini contadine tipico del pranzo della domenica. Vengono usati grandi spiedi, dette ranfie, su cui vengono infilzati maiale, manzo, pollo, coniglio e patate. Cottura a fuoco lento per almeno cinque ore.

Un’ottima occasione di gustarlo arriva domenica 19 maggio con Sapere e Sapori in piazza Caduti ad Alpignano.

Oltre allo spiedo bresciano si potranno trovare panzerotti, ravioli, formaggi delle Valli di Lanzo, canestrelli di Condove e vino Baratuciat della Valle di Susa.

Informazioni: 3337910604 (Pro Loco Alpignano).

SELVATICA – CALUSO (To)

Due giorni di esperienze con le erbe spontanee.

Sabato 18 maggio Foraging in Valchiusella. Passeggiata naturalistica e foraging con l’etnobotanico Lucia Papponi. A seguire picnic stellato a cura del Ristorante Gardenia, con un menu creato ad hoc a base di erbe spontanee di stagione. Visita alla cantina di affinamento formaggi Le Tome di Villa. Costo 60,00€ a persona.

Domenica 19 maggio Serra lab. Riconoscimento e classificazione botanica di oltre 50 specie di erbe spontanee e piante alimentari con Lucia Papponi e Mariangela Susigan. Laboratorio esperienziale sulle erbe spontanee nella serra dell’orto, con introduzione alla fitoalimurgia ed etica. A seguire pranzo stellato nella serra, curato dal Ristorante Gardenia, con quattro piatti a base di erbe spontanee abbinati a due calici di vino delle Cantine Crosio. Costo 100,00€ a persona.

Info: 3403915650 – info@gardeniacaluso.it

SLOW FOOD DAY – EVENTO DIFFUSO

Si celebra sabato 18 maggio lo Slow Food Day, giornata in cui le realtà aderenti alla rete Slow Food organizzano eventi in tutta la Penisola.

Sono oltre cento le iniziative che si svolgono in contemporanea in tutte le regioni.

Queste alcune delle proposte in Piemonte:

– a Torino il Giardino degli Impollinatori dello Spazio WOW apre le porte per una visita in compagnia di volontari ed esperti in orticoltura urbana. Evento a cura di Fondazione Mirafiori e Associazione Parco del Nobile;

– alla Casa del Popolo Suna di Verbania festeggia con Di Verde & Di Azzurro. Previsti laboratori di riconoscimento delle specie spontanee commestibili, di degustazione di acque oligominerali e minerali, di sapori di lago;

– alla Cascina del Chioso di Vigliano Biellese mercato, colazione contadina del locale Autentico, pranzo lento della Gastronomia Erbavoglio e cena bruta;

– nel Cortile di Palazzo Mathis a Bra talk su alimentazione e salute seguito da un aperitivo con i prodotti del Mercato della Terra di Bra.

In Piemonte aderiscono anche alcuni ristoranti: La Locanda dell’Olmo, Bosco Marengo (Al); La Locanda del Mulino, Pamparato (Cn); Ristorante Garden, Pollenzo (Cn); Osteria Rabezzana, Torino; Osteria La Cadrega, Moncalieri (To).

Info: QUI.

Fabrizio Bellone