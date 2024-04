I principali appuntamenti golosi del weekend di metà aprile

Alcune proposte per trascorrere il fine settimana tenendo allenate le papille gustative.

Fine settimana ricco di eventi ed iniziative quello che si apre oggi.

I suggerimenti di Zipnews.

MONFORTE D’ALBA (Cn) – Saperi e Sapori di Langa

La Strada del Barolo e grandi vini di Langa propone due passeggiate alla scoperta del borgo di Monforte d’Alba con degustazione guidata per abbinare i grandi vini di Langa a prodotti agroalimentari di filiera corta.

Le passeggiate si svolgono sabato 13 e domenica 14 aprile e si concludono all’Enoteca Monvino con una degustazione tra le 16 e le 17.40

Il costo è di 25 euro a persona.

Info e prenotazioni: 0173364030.

www.turismoinlanga.it

info@turismoinlanga.it



MONTEROSSO GRANA (Cn) – Piantar piatele

Domenica 14 aprile a Monterosso Grana primo appuntamento del calendario di eventi proposti con il Contratto di Rete InGrana.

L’azienda agricola biologica Anna Arneodo – La Meiro de i Choco, in collaborazione con EmotionAlp, organizza un’escursione nei campi nella zona di Santo Lucio tra prati e piante da frutta di antiche varietà.

Un accompagnatore di EmotionAlp esordirà con introduzione al lavoro in montagna. A seguire visita ed esperienza al BioAgriturismo La meiro de i Choco, con prova pratica per piantare le patate.

La giornata termina con una degustazione di prodotti aziendali.

Ritrovo alle ore 14.30 in piazza di Santa Lucia di Monterosso Grana.

Costo 18 € adulti (6 € bambini fino agli 8 anni), comprensivo di escursione, attività e degustazione.

Prenotazione obbligatoria: 017198744.

info.emotionalp@gmail.com

https://www.emotionalp.com/

PINEROLO (To) – Calici Pinerolesi

Domenica 14 aprile la Fondazione Malva Arnaldi organizza la seconda edizione di Calici Pinerolesi.

Dalle 10 alle 19 i vini del Pinerolese si mettono in mostra in tre cortili del centro storico aperti espressamente per l’occasione.

L’iniziativa ripropone un incontro itinerante dei produttori e dei vini pinerolesi con due itinerari, uno rivolto agli amanti del vino, l’altro agli amanti della cultura.

L’itinerario del vino coinvolge oltre quindiciproduttori in un percorso enogastronomico nel cuore della città.

I partecipanti potranno ritirare il calice e la tasca all’Ufficio turistico di Pinerolo, in via del Duomo, per poi proseguire alla scoperta dei vignaioli presenti nei diversi luoghi-tappa della degustazione itinerante.

Queste le tappe del viaggio:

-Cortile del Germoglio, via Silvio Pellico 42: Giro di vite, Vin del Roc, Lorenzo Pizzini, Refourn e Cantina sperimentale Bonafous, cantina ospite dalla Collina Torinese;

-Cortile del Vescovado, via Vescovado 1: Cantina Dellerba, Le Marie e Ametlier, cantina ospite proveniente dalla Val di Susa;

-Atrio di Palazzo Vittone, piazza Vittorio Veneto 8: L’Autin, Fondazione Malva Arnaldi, Pierro, Beltramo Vini e Alberand, cantina ospite dal Canavese.

I vini saranno accompagnati da assaggi di torte salate a cura di CFIQ, formaggi e salumi locali e prodotti di arte bianca. Nel Cortile del Vescovado sarà servito anche l’Olio Besuc dall’Azienda La Mimosa.

Costo 30 € con degustazioni illimitate, buono omaggio per acquisti e sconti direttamente in cantina. La partecipazione senza degustazione è gratuita.

L’itinerario storico-artisticopropone due visite guidate nei luoghi del patrimonio culturale di Pinerolo e nei tre cortili di degustazione dei vini. Partenze dall’Ufficio Turistico alle 10 e alle 16.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Associazione Pinerolo & Valli Experience, Consorzio Vittone, Consorzio di Tutela e Valorizzazione DOC Pinerolese, AIS Piemonte, Associazione Amo Pinerolo, Turismo Torino e Provincia, Consorzio Turistico Pinerolese e con le aziende agricole protagoniste.

Info: 3333100899.

info@madeinpinerolo.it

www.scuolamalva.it

MONDOVI (Cn) -Fiera di Primavera

Sabato 13 e domenica 14 aprile Coldiretti e Campagna Amica portano specialità e laboratori per i più piccoli sul mondo delle erbe, dei formaggi e del miele.

La 63^ edizione della Fiera di Primavera a Mondovì porta in piazza Carlo Ferrero le fattorie didattiche Coldiretti.

Tre i laboratori per i bambini: sabato alle 15.30 con Carla Ravera di Cascina Falletti; domenica alle 10.30 con Roberta Colombero dell’azienda agricola Colombero Giulio; domenica alle 15.30 con Valter Ellena de L’Ape Golosina di Cascina Monfrin.

Ci saranno la fattoria degli animali curata dalla cooperativa Colla Bauzano e la PrimaVera Piemontese, esposizione di bovini di Razza Piemontese a cura di Anaborapi.

Gli agricoltori del circuito Campagna Amica porteranno in vendita diretta specialità cuneesi e astigiane: formaggi, salumi, vini e birre, ortofrutta fresca e trasformata, legumi, confetture e composte, miele, tisane, infusi, biscotti, Nocciola Piemonte IGP e derivati quali farina, granella e pasta di nocciole.

Info: cuneo.coldiretti.it