I principali appuntamenti golosi del weekend

Alcune proposte per trascorrere il fine settimana tenendo allenate le papille gustative.

Fine settimana ricco di eventi ed iniziative quello che si apre oggi.

I suggerimenti di Zipnews.

CUNEO – Street Food Festival

Dal 5 al 7 aprile in Piazza Vincenzo Virginio a Cuneo prima edizione del Rolling Truck Street Food Festival.

Tre giorni dedicati al cibo di strada con una grande carovana di food truck e un’infinita scelta di piatti.

Birre artigianali e una selezione musicale grazie ai Dj Set.

Ingresso gratuito:

-venerdì 5 aprile dalle 18 alle 24

-sabato 6 aprile dalle 11 alle 24

-domenica 7 aprile dalle 11 alle 24

I food truck presenti:

1 – APETITOSA

2 – PAN PAN

3 – MORDICCHIO ON THE ROAD

4 – ITAKA

5 – ROSTICHELLO

6 – HENRI’S STREET FOOD

7 – SAPORI DI SICILIA

8 – KRAKEN

9 – TRUCK&ROLL

10 – AWAKTE ZAPEROCO

11 – FOOD SHACK

12 – STREET SEA FOOD

13 – NA PINTA VINERIA VAGABONDA

14 – CHURRITOS

15 – STREET BAKERY

16- LA GIARDINETTA

17 – BIRRE ARTIGIANALI

Info: info@novaeventi.it

https://www.rollingtruckstreetfood.net/

GRINZANE CAVOUR (Cn) – Cena a quattro mani

Un dialogo enogastronomico tra Piemonte e Sicilia. È questo il senso della cena che sabato 6 aprile vede insieme in cucina due chef tra i più titolati in Piemonte: Alessandro Mecca e Fabio Ingallinera.

La serata si svolge al Castello di Grinzane Cavour, nel ristorante condotto da Alessandro Mecca. È organizzata dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e rappresenta un omaggio ai paesaggi viticoli dell’Etna.

A cucinare con Mecca sarà lo chef catanese Fabio Ingallinera, una stella Michelin al Ristorante Il Nazionale di Vernante.

Il menu parte con bue e carote, un classico dello chef di casa. È una tartare di bue condita con senape e Worcester, avvolta da una carota fermentata. A parte una pastina cotta alla brace con tartare di carota.

A seguire i rigatoni di maialino nero, curry verde e maggiorana dello chef ospite.

La scelta per il secondo piatto è quella di una portata vegetale pensata da Mecca: l’arrosto di carciofo.

Chiusura immancabile con il cannolo di ricotta, pistacchio e mandarino preparato da Ingallinera.

In abbinamento una selezione di vini dell’Etna.

#80eurovinicompresi

Info e prenotazioni 375.5403500.

Domenica 7 aprile alle ore 10.30 il Castello di Grinzane ospita un’iniziativa che rende omaggio ai migliori Versanti Collinari di Langhe, Roero e Monferrato. L’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Etna Doc, premia alcuni versanti collinari viticoli del Piemonte, nel quadro dell’evento intitolato Onde di bellezza e geometrie coltive nei paesaggi e nei paesi del vino.

Sono previsti banchi d’assaggio dei produttori aderenti al progetto Filiera corta nel Castello UNESCO e degustazioni in abbinamento ai vini del Vulcano.

PAESANA (Cn) – Mangia&Cammina

Sabato 6 aprile a Pian Munè versione invernale della Mangia & Cammina, camminata enogastronomica a tappe.

Partenze ogni quarto d’ora tra le 17 e le 21, con prodotti locali e panorama notturno.

Durata del percorso circa 90 minuti.

Attrezzatura necessaria: abbigliamento tecnico, scarponcini da trekking, ciaspole o ramponcini (in base alle condizioni del tracciato), pila o torcia.

Costo € 25 (under 14 € 15).

All’arrivo in quota Dj set.

Info: 3286925406 – info@pianmune.it

PRATO NEVOSO (Cn) – Mangiaski

Una giornata di degustazioni tra le baite di Prato Nevoso da trascorrere rigorosamente con gli sci ai piedi.

Si svolge domenica 6 aprile e coinvolge quattro baite con prodotti tipici locali e i vini di cinque cantine.

Questo il menu della Mangiaski:

BAR BOVOLO / CHEZ DAM – Colazione a buffet della Pasticciera Giovanna Tesio;

BAITA DEL VERDE – Selezione di salumi a KM 0 del Salumificio artigiano Fenoglio e formaggi d’alpeggio accompagnati da Barbera d’Asti di Marco Capra;

SKI GRILL – Puntine di maiale nero piemontese cotte a bassa temperatura con paprika e zucchero di canna abbinate a Dolcetto d’Alba Vilot Ca’ Viola e Nebbiolo d’Alba Lodali;

CHALET IL ROSSO – pranzo della tradizione di chef Ezzelino con Chardonnay di Marco Capra e Barbera d’Asti Prevost di Caldera. Chiusura con il Moscato Duchessa Lia. Après-ski con Leo Proglio.

Il costo del pacchetto completo, inclusivo di skipass, è €85. Chi è già provvisto di biglietto per gli impianti di risalita paga €50.

Prenotazioni qui

Info: 0174334151 – info@pratonevoso.com

ROCCAVERANO (At) – Scuola del Roccaverano

Tra le 11 e le 18 di tutte le domeniche e giorni festivi è aperta la Scuola del Roccaverano, showroom dedicato alla DOP nel centro dell’omonimo borgo.

I produttori del Consorzio di tutela del Roccaverano DOP raccontano i segreti di un formaggio di capra unico attraverso degustazioni guidate.

Domenica 7 aprile Roccaverano sarà il traguardo finale dell’iniziativa turistico – gastronomica Le Strade del Roccaverano: una camminata aperta a tutti di circa 11 km che si conclude con una degustazione guidata di diverse stagionature della DOP.

Il progetto, promosso dai comuni di Montechiaro d’Acqui, Denice e Roccaverano, in collaborazione con il Consorzio di tutela del Roccaverano DOP, vuole coinvolgere, attraverso alcune camminate, tutti i Comuni della zona di produzione della DOP, ponendosi come volano per la promozione del territorio.

Il borgo di Roccaverano e il suo formaggio saranno protagonisti anche del Cammino Piemonte Sud. Un sentiero verde dei Parchi Piemontesi promosso dalla Regione Piemonte che collega tre aree protette, sette siti della rete Natura 2000 e due ecomusei. Sono 240 km percorribili in 19 tappe a piedi e 5 in mountain bike che hanno Roccaverano come punto di partenza o di arrivo.

Fabrizio Garbarino

«Continuano a nascere nuovi progetti che coinvolgono la nostra DOP, che proprio quest’anno compie 45 anni – afferma Fabrizio Garbarino, Presidente del Consorzio di Tutela del Roccaverano DOP –. È la riprova di come un’eccellenza gastronomica possa essere un volano turistico, capace di contribuire in modo concreto alla crescita di un territorio anche dal punto di vista economico e sociale».

Info: 014488465 – info@roccaveranodop.it

TORTONA (Al) – Derthona Due.Zero

Sabato 6 e domenica 7 aprile a Tortona si tiene la quarta edizione di Derthona Due.Zero.

In programma banchi d’assaggio con la presenza di 56 aziende, due masterclass e un convegno a cura di Derthona Giovani.

Museo Orsi, via Emilia 446 Tortona – Orario 10-18. Costo € 20.

Info: www.collitortonesi.com

L’approfondimento di Zipnews

Non chiamatelo più Timorasso. Si chiama Derthona e viene dalle sei valli dei Colli Tortonesi che seguono i rispettivi bacini idrografici da nord a sud: Curone, Borbera, Spinti, Scrivia, Ossona, Grue.

Come per il Barolo ed il Barbaresco non si indica in etichetta il nome del vitigno, anche qui la strada intrapresa è quella di indicare un territorio. Quello legato all’antica Tortona e alle sue valli.

Non è una semplice operazione di restyling, ma di riconoscibilità. È Derthona per indicare il Timorasso coltivato, vinificato e affinato in un territorio preciso: 46 comuni nello sperone sud-est della provincia di Alessandria, su 50 Km. di lunghezza e 25 di larghezza, con altimetrie che variano dagli 87 ai 1699 metri slm.

Si parla di un vitigno storicamente molto coltivato in zona, ma quasi scomparso all’inizio degli anni ’80. La riscoperta, dovuta al lavoro di Walter Massa, Andrea Mutti, Claudio Mariotto, Luigi Boveri, Piercarlo Semino e pochi altri, lo ha riportato su due ettari di superficie vitata nel 2000, fino ai 25 del 2009.

Fino a quel momento pochi conoscevano il Timorasso e meno ancora un territorio che gode ancora oggi di una straordinaria biodiversità fatta di prato, seminativo, vigneto, alberi da frutta, piccolo allevamento e bosco. Un insieme di ambienti ecologici diversi, anche dal punto di vista geologico, con la presenza delle pregiate marne di sant’Agata.

E dire che non la voleva più nessuno, perché è un’uva difficile da gestire e che comporta un sacco di lavoro.

Il Timorasso è un vitigno autoctono che non ha selezione clonale. Ha selezione massale, il che significa che si presenta con grappoli diversi e acini diversi. La pianta produce poco e richiede tanto lavoro in vigna, dove fa i doppi se non i tripli germogli, con enorme affastellamento vegetativo che va gestito e ripulito per evitare problemi sanitari.

Il grappolo è sensibile alla botrite e alle muffe, ma nello stesso tempo si brucia facilmente. Così il vigneron toglie le foglie per non fare marcire l’uva, ma le deve tenere per coprirlo, in modo che non si scotti.

L’uva non è bella da vedere, spesso presenta una parte centrale con acini secchi o marci. Deve essere continuamente selezionata e questo lavoro rende la produzione molto costosa.

A chi chiede perché oggi tutti vogliono il Timorasso ho una risposta semplice: perché ha grandissima acidità, che è garanzia di lunga vita. Di fronte al cambiamento climatico che innalza le temperature quello è il primo parametro a calare. Poter disporre di un vitigno così naturalmente predisposto alla elevata acidità aggiusta le cose.

I MIGLIORI ASSAGGI ALLA CIECA DELLA SCORSA EDIZIONE

L’annata 2021 è stata caratterizzata da un inverno con un po’ di neve e pioggia a gennaio e da un’estate asciutta con temperature elevate. Le escursioni termiche di agosto hanno garantito anche 15° di differenza tra giorno e notte, salvaguardando i profumi ed evitando la surmaturazione delle uve. La maggior parte delle aziende ha provveduto ad una raccolta media precoce nella prima decade di settembre.

In assaggio 41 campioni del 2021, uno per azienda, seguiti da otto del 2020 e altri quattro, uno per ogni annata dal 2019 al 2016. In totale 53 bottiglie.

Ho degustato tutti i vini alla cieca, per non farmi condizionare dai nomi dei produttori e dalle mie etichette preferite. Il livello generale è risultato medio-alto.

Mi piace segnalare subito alcune etichette davvero ben fatte, con caratteri molto differenti l’una dall’altra: Borgogno, Luigi Boveri, Pomodolce Grue, Vietti, Vigneti Piemontemare. Stanno appena un filo sottoa quelle descritte.

Questi alcuni dei Derthona che mi hanno maggiormente impressionato.

CASCINA GENTILE – Capriata d’Orba

Giallo paglierino carico, quasi dorato, scintillante. Di notevole consistenza. Naso complesso con richiami agrumati, lievemente affumicati e sentori di idrocarburi allo stato iniziale. Largo in bocca, con note di frutta esotica in formazione. Fresco e lungo. Ottimo vino.

CASCINA GIAMBOLINO – Carbonara Scrivia

Giallo paglierino carico. Naso floreale e un’intensità che preannuncia il futuro arrivo di idrocarburi. Ha note di erbe aromatiche al palato, dove è balsamico ed elegante. Vino di gran carattere e ottima freschezza, ma anche grasso e morbido. Solo acciaio.

CASCINA MONTAGNOLA – Viguzzolo

Giallo paglierino luminoso. Naso complesso, molto pulito, lievemente floreale. Comincia agrumato, poi vira su sfumature minerali. In bocca è piacevolmente sapido, intenso, pulito, lungo nella sua delicatezza. Un ottimo esempio di come si può fare un vino eccellente in acciaio.

LA COLOMBERA – Vho

Giallo paglierino. È caratterizzato da un’esplosione di frutta al naso, con mela e pesca in evidenza. La bocca è perfettamente corrispondente, di grande piacevolezza fruttata. Il vino è gradevolissimo, intenso, elegante e originale. Si differenzia da molti altri per la sua nota fruttata di grande intensità e finezza. Elisa Semino è sempre bravissima.

LA SPINETTA – Castagnole Lanze

Giallo paglierino. È fine e floreale. In bocca è ricco, con agrumi e frutta bianca in prevalenza. Intenso ed elegante, balsamico. FInale sapido. Un grande vino, un Timorasso new style in arrivo dai vigneti nei comuni di Montemarzino e Montegioco.

MARIOTTO – Vho

Giallo paglierino carico, bello consistente nel bicchiere. Aspetto olfattivo intenso, minerale, speziato. In bocca si allarga sul palato. Ha nerbo e freschezza, carattere e lunghezza. Finale davvero sapido. Un grandissimo esempio di Timorasso old style.

AMERIO LUCA REIS WINE – Moasca

Giallo paglierino vibrante, carico. Al naso si apprezza notevole mineralità, intensità ed eleganza. Al palato ritrovo le sensazioni minerali, insieme agli agrumi e a bella freschezza. Perfettamente equilibrato, sapido e persistente. Bellissimo. Grande vino che matura in acciaio sui lieviti.

SASSAIA – Capriata d’Orba

Giallo paglierino. Bellissima mineralità ed eleganza. È connotato da frutta agrumata ed esotica, con ottima freschezza a bilanciare. Bellissima anche la bocca. Non amo l’uso della barrique con il Timorasso, ma in questo caso devo ammettere che il risultato è ottimo. In mezzo a tanti campioni si segnala per la sua diversità.

VALLI UNITE – Cascina Montesoro, Costa Vescovato

Giallo paglierino carico. Chiaramente minerale fin dal primo naso, fine e intenso. Ritrovo un Timorasso delle origini anche in bocca, dove è sapido e lungo, con note di erbe aromatiche che perdurano. Fermentazione spontanea, basso uso di solforosa, acciaio. Veramente bello, come piace a me.

BOVERI GIACOMO – Montale Celli, Costa Vescovato

Si chiama Lacrime del Bricco ed è di un giallo paglierino luccicante in arrivo dalle vigne di Montegioco. Naso pulito di pompelmo e frutta bianca. Bocca bellissima, elegante, lievemente balsamica. Un grande vino bianco, piacevolissimo, che potrebbe confrontarsi con i migliori friulani ed altoatesini. Se questa è la nuova frontiera del Timorasso, la qualità è garantita.

Fabrizio Bellone