I protagonisti del TJF: Enrico Rava

Enrico Rava, in compagnia del fisarmonicista Gianni Coscia, Max De Aloe, Fabio Gorlier, Stefano Risso e Paolo Franciscone, è ospite del Torino Jazz Festival 2020, sabato 29 agosto, alle 21, al Cortile del Combo, Corso Regina Margherita 128, a Torino.

Lo raccontiamo nella videointervista a cura di Marco Aruga

Come si fa ad attraversare così numerose stagioni del Jazz, e conservare quello sguardo disincantato ed aperto, che lo rende una delle voci irrinunciabili, una testimonianza attiva del messaggio di apertura e libertà che questo linguaggio ha sempre portato con sé?

Può essere incoscienza e coraggio, o passione da vendere, o semplicemente conservare in sé l’anima di un giovane – aperto e senza preconcetti – e giostrarla con la consapevolezza maturata negli incontri di una lunga carriera, che non si cristallizza mai, ma rifiorisce di stagione in stagione.

É così che vediamo il percorso di Enrico Rava, figura imprescindibile del Jazz italiano, con ogni probabilità il primo nome citato all’estero quando si forma il binomio Italia e Jazz.

Una vita da giramondo, al di là dei concerti che hanno segnato realmente il mondo intero, le iniziali scelte di vita e di residenza intorno a due poli di fascinazione e attrazione, Buenos Aires e New York. E gli incontri: con Gato Barbieri innanzitutto, con Don Cherry e Steve Lacy, … . New York sarà quella della stagione del free, e di collaborazioni chiave quali quelle con Cecil Taylor, Charlie Haden, Roswell Rudd, … e – dopo un breve ritorno in Italia – gli anni ’70 dell’inizio del percorso da band leader, di fortunate e numerosissime collaborazioni e dell’esplosione di una sensazionale carriera.

É il “Gualtiero Marchesi del Jazz” (o il cuoco milanese l’Enrico Rava dei fornelli, decidete voi) – scriviamo rischiosamente, date le differenze tra i due personaggi -, per la sua attitudine a far conoscere – e sapersi confrontare – con alcuni dei migliori giovani musicisti delle successive generazioni italiane (tra tutti – attingiamo ad una sua citata selezione – i talenti cristallini di Gianluca Petrella, Stefano Bollani e Massimo Urbani).

Ma lo si scopre sempre appassionato del suo prossimo progetto, ora proteso anche verso la scelta dinamica dell’elettronica, come necessario ed aggiornato strumento di espansione delle sue possibilità di comunicazione.

Che trovano da qualche tempo ulteriori altre strade, ed alla musica si affianca ora la scrittura. Un altro modo di raccontare e ri-raccontare una lunga storia, piena di musica e “musicisti straordinari” che a lui si sono affiancati. Grande lettore, si potrebbe dire onnivoro, ma semplicemente grande: la frequentazione di scrittori di ogni latitudine, come di musicisti certo, ci induce a credere che avremo modo di leggere molte altre “versioni di Rava”, su carta da musica e su carta bianca.

Rava ha preservato quello sguardo pulito, quello scanzonato e fresco modo di guardare alle cose, che gli permette di guardare avanti con sicurezza, con gli amici di sempre, ed i nuovi che si uniscono al cammino.

Zipnews in collaborazione con il sito Contemporaryart Torino Piemonte.