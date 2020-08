I protagonisti del TJF: Hamid Drake

Hamid Drake, con Roy Paci, è ospite del gruppo di Daniele Sepe e del progetto “The Cat with the Hat”, in scena al Torino Jazz Festival 2020, alle 21, di domenica 30 agosto 2020, al Cortile del Combo, Corso Regina Margherita 128, a Torino.

Hamid Drake nella videointervista di Marco Aruga

Viene dalla Louisiana, il solare Hamid Drake, il motore percussivo di alcuni dei più eccitanti progetti musicali jazz e cross culturali degli ultimi decenni, ma è a Chicago che ha raggiunto la sua maturità artistica. Un po’ alfa e omega degli Stati Uniti, questo il percorso del batterista statunitense, e sembra precorrere quella “visione a 360 gradi” che governa la sua musica.

La sua tecnica è pronta a redistribuire sul drum set quella conoscenza formatasi negli anni, con viaggi di formazione che lo hanno portato a visitare Americhe, Asia, Africa … a studiare tecniche disparate, e a raccogliere idee e stimoli per il futuro.

Se lo troviamo quindi a suo agio con i Master Musicians of Joujouka dal Marocco, o con i maggiori esponenti del Jazz elettronico scandinavo, od ancora con alcuni dei più grandi maestri del Jazz contemporaneo, o impegnato in ritmi caraibici e reggae, non è allora certo una sorpresa.

Sorprendente è invece come riesca a caratterizzare quei suoni, a modificare il fuoco dell’attenzione con così grande frequenza, senza perdere in lucidità, contribuendo invece, con un tocco spesso originale, a spostare un po’ più in là l’equilibrio di un progetto.

Probabilmente è l’assidua frequentazione della scena creativa ed improvvisativa a generare quello scarto, sicuramente è la consistente generosità e forza espressa da Drake, più semplicemente è il segno distintivo di un musicista aperto e disponibile a “lasciar scorrere l’energia” dentro di sé, per crearne altra, e nuova.

