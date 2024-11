I quindici vini della guida Slow Wine da assaggiare assolutamente

È in libreria la 15^ edizione della Guida Slow Wine 2025. Dopo l’assaggio dei vini ecco quelli che non si possono proprio perdere.

Slow Wine è la guida dedicata al vino buono, pulito e giusto di Slow Food.

L’edizione 2025 rappresenta la fotografia del panorama vitivinicolo tutelato da donne e uomini che producono nel rispetto del suolo, del paesaggio e della loro comunità di appartenenza.

Giunto alla 15^ edizione, il volume curato da Giancarlo Gariglio presenta alcune novità.

La prima riguarda la pratica agronomica del diserbo chimico. In Guida figurano soltanto aziende che non lo praticano.

La seconda novità è la soppressione del riconoscimento di Vino Quotidiano, sostituito dalla dicitura Best Buy. Sono 190 top wines che, nelle rispettive denominazioni e tipologie, offrono un prezzo eccezionale.

La Guida conferma gli altri riconoscimenti:

Slow Wine è acquistabile in libreria e sullo store online di Slow Food Editore.

IL PIEMONTE DI SLOW WINE

37 Chiocciole, 39 Bottiglie, 14 Monete, 117 Top Wine: questi i riconoscimenti assegnati in Piemonte.

Una novantina di aziende della regione hanno confermato la propria presenza alla degustazione.

I PREMI SPECIALI

Sono sette premi, uno dei quali attribuito in Piemonte.

PREMIO AL GIOVANE VIGNAIOLO

Luca Amerio – Tenuta il Nespolo a Moasca (At)

Ha saputo rinnovare l’azienda di famiglia e fare squadra con amici e colleghi. L’esempio più lampante è la nascita dell’associazione Escamotage per la valorizzazione del Moscato secco.

PREMIO PER LA VITICOLTURA SOSTENIBILE

I Cacciagalli di Teano (Ce)

PREMIO ALLA CARRIERA

Mirella Civitelli e Giulio Salvioni – La Cerbaiola Salvioni a Montalcino (Si)

PREMIO ALLA NOVITÀ DELL’ANNO

Campolavico – Genzano (Roma).

PREMIO PER LA VITALITA’ DEL SUOLO

Les Granges a Nus (Ao)

PREMIO SLOW WINE COALITION ALLA SOLIDARIETÀ

Bergianti Vino Terre Vive a Carpi (Mo)

PREMIO PER L’ACCOGLIENZA IN CANTINA

Planeta a Menfi (Ag)

Prossimamente Zipnews pubblicherà un servizio su questa azienda, caratterizzata da una famiglia che ha saputo mettere il vino al centro di un’esperienza fatta di innovazione, convivialità e accoglienza.

I VINI CHE PIACCIONO A ZIPNEWS

La grande degustazione milanese con la quale si è conclusa la presentazione della guida ha offerto ad operatori e pubblico la possibilità di districarsi tra un migliaio di etichette.

Ho avuto l’occasione di assaggiare numerosi vini premiati, altri li ho degustati in eventi dedicati alla stampa prima e dopo quella circostanza.

Alcuni vini li ho sentiti direttamente dove sono nati, nelle cantine dei singoli produttori.

Quella che segue non vuole essere una classifica, ma una selezione di alcune aziende ed etichette che vale la pena di avvicinare. Per questo motivo ho scelto cinque vini per ognuna delle categorie rappresentate dalla guida: vini top, vini slow, best buy.

TOP WINES

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 Gaja, Piemonte

Il profilo olfattivo è infinito, il sorso eccellente. È caratterizzato da un bellissimo frutto maturo e da note di frutta rossa sotto spirito. È pieno e succoso, rotondo e infinitamente elegante. Non è mai facile trovare un campione di Gaja in degustazione, assaggiando questo San Lorenzo se ne capisce bene il motivo.

Barolo Ester Canale Vigna Rionda 2020 Giovanni Rosso, Piemonte

Questo è un vino che non finisce di stupire. Da una parcella privilegiata della vigna Rionda a Serralunga arriva un autentico fuoriclasse, con un frutto carnoso che pare fatto apposta per essere masticato. La struttura è eccellente. Eleganza, rotondità e dolcezza sono presenti in dosi smisurate.

Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido, Toscana

È giovanissimo e si percepisce già quando lo porti al naso, ma al palato è fin d’ora in grado di emozionare. Ha struttura imponente, corredo tannico fitto e fine. La parte erbacea che lo contraddistingue spinge con forza ed eleganza. Diventerà inattaccabile.

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 Il Marroneto, Toscana

Nel Brunello del Marroneto la perfezione del frutto si apprezza nella succosità e nella morbidezza al palato. Coniuga una struttura imponente con l’eleganza che solo i campioni di razza sanno esibire. A questo aggiungo una piacevolezza di beva fuori del comune, che lo rende un vino eccezionale.

Vin Santo di Carmignano Riserva 2016 Tenuta di Capezzana, Toscana

Frutta secca e candita, con fichi e datteri in primo piano. Poi arriva il mallo di noce. Ricco, grasso, perfettamente bilanciato. Trebbiano con minime aggiunte di altre varietà e lunga permanenza in legno. Una grandissima edizione di Vin Santo, davvero super.

SLOW WINES

Derthona 2022 Vigneti Massa, Piemonte

Erbe aromatiche e frutto in un contesto di grande finezza. Molto convincente in bocca, con ottima salinità. Convincente già adesso. Timorasso in purezza, del quale Walter Massa ha pilotato da anni la rinascita.

Jo 2021 Gianfranco Fino, Puglia

Tra Manduria e Sava, alle spalle di un mare tra i più limpidi d’Italia, ecco una parcella selezionata di Negroamaro del Salento. Il vino è morbido e speziato, con un finale piacevolmente liquoroso e ottima persistenza. Affina dodici mesi in barrique.

Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2022 Gini, Veneto

Un Soave ricco di succo, opulento, ma dotato di ottima finezza. Sono 12mila bottiglie di garganega fermentata e maturata in legno dal colore lucente e dal sorso potente.

Valle Isarco Sylvaner 2023 Kuenhof, Alto Adige

Inizialmente sembra molto posato al naso, poi si apre in un ventaglio di frutta bianca ed erbe aromatiche. È pieno, molto ricco e di bella persistenza. Sono 13mila bottiglie intorno ai 19 euro in vendita diretta. Molto interessante anche il Riesling 2023, fresco e scalpitante.

Verduno Pelaverga 2023 Gian Luca Colombo, Piemonte

Rubino di buona intensità, tendente al viola. È giocato sul frutto e sul tenore alcolico, con una bella presenza di bocca. Fresco e sapido, fa una lunga macerazione e affina in terracotta.

BEST BUY

Barbaresco Basarin 2021 Adriano Marco e Vittorio, Piemonte

L’ho assaggiato due volte la scorsa primavera, in circostanze diverse, prima che fosse messo in vendita. Avevo apprezzato la bella intensità cromatica e la freschezza. Oggi presenta un gran bel frutto carnoso ed è dotato di buona struttura e persistenza. Il rapporto qualità prezzo è ottimo.

Cacc’ e mmitte di Lucera Motta del Lupo 2022 Paolo Petrilli, Puglia

Solo acciaio per questo franco vino pugliese che risente ancora di qualche durezza, ma dispone di un frutto davvero piacevole. Trentamila bottiglie di ottima beva e un costo intorno ai 10-12 euro in cantina. Allevato a cordone speronato. Da uve nero di troia in prevalenza, con aggiunte di bombino e montepulciano.

Cori Bellone Collesanti 2022 Marco Carpineti, Lazio

Il primo naso è alcolico, poi escono fiori e frutti bianchi in abbondanza. In bocca è davvero buono. Dopo la pressatura ad acino intero passa nove mesi in acciaio. Poi, un vitigno che porta il mio cognome lo voglio sempre recensire.

Malvasia Ape 2022 Cantine Romagnoli, Emilia

Da uve Malvasia di Candia questa IGT Emilia presenta grande freschezza e ottima pienezza di bocca. È un vino ricco, con la parte aromatica che non sovrasta la struttura. Alessandro Perini dimostra di saperci fare anche al di là delle sue ottime bollicine.

Tefra 2023 Campolavico, Lazio

Da uve cesanese, con aggiunta di qualche cesta di uve bianche. Daniele Lombardi e Daniele Vettorilli rappresentano per Slow Wine la sorpresa più lieta dell’anno. Da terreni lavici nella zona dei Castelli Romani realizzano ottomila bottiglie di un vino rosso che mostra personalità e finezza.

Fabrizio Bellone