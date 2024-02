I vitigni minori del Piemonte a convegno

Acqui Terme ospita un incontro sui vitigni rari e antichi della regione. È organizzato dall’Accademia di Agricoltura di Torino in collaborazione con UGIVI e OICCE.

Venerdì 23 febbraio i vitigni minori del Piemonte saranno oggetto di un convegno scientifico in programma ad Acqui Terme.

In Piemonte sono oggetto di riscoperta e valorizzazione alcuni vitigni rari, di antica tradizione, che costituiscono un vero e proprio patrimonio di biodiversità. L’attività di ricerca e sperimentazione rappresenta un importante bagaglio di conoscenza per la viticoltura ed è alla base di un processo di valorizzazione economica, ma anche di un ipotetico utilizzo nel creare piante del futuro, sfruttando le doti di tolleranza alle condizioni climatiche in cambiamento.

Nella sala congressi dell’Hotel Meridiana, in piazza Duomo 4, il prof. Vincenzo Gerbi coordinerà i lavori, alla presenza del prof. Marco Devecchi (Accademia di Agricoltura di Torino), di Marco Protopapa (Assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Regione Piemonte) e dell’avv. Diego Saluzzo (UGIVI).

RELAZIONI

Stefano Raimondi – Enologo e Ampelografo: Caratterizzazione viticola e ampelografica di alcuni vitigni minori di interesse, aspetti agroecologici e biodiversità viticola;

Simone Giacosa – DISAFA università di Torino – AIVV: Valorizzazione enologica dei vitigni minori;

Stefano Massaglia – DISAFA – Università di Torino: Valorizzazione commerciale e comunicativa dei vitigni minori, esempi virtuosi;

Stefano Vergano (UGIVI) e Cristina Baldini (OICCE): Protezione intellettuale dei nomi dei vitigni, marchi collettivi, iscrizione al registro.

Seguirà una tavola rotonda con l’intervento di alcuni produttori di vini di vitigni minori: Savio Daniele (Nas-cetta), Giuliano Bosio (Baratuciat), Mariuccia Borio (Uvalino), Mauro Roggero (Montanera), Eros Mammoliti (Moscatello di Taggia), Daniela Tornato (Vignaioli Piemontesi).

L’incontro si chiuderà con un dibattito, seguito da una degustazione di vini.

Orario: 14-17.30.