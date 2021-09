Il 24 e il 25 settembre torna in presenza la Notte Europea dei Ricercatori 2021 organizzata dal Politecnico di Torino e dall’Università degli Studi di Torino sotto il prestigioso cappello della Commissione Europea e in collaborazione con numerosi e strategici partner del territorio.

La Notte 2021 sarà proposta in una formula del tutto rinnovata presso spazi di grande fascino che sempre più gli atenei intendono aprire alla città come il Castello del Valentino e l’Orto botanico.

Sono oltre 250 le proposte provenienti dal mondo della ricerca: esperimenti, giochi, racconti di scienza, mostre e spettacoli, per raccontare quanto sia importante oggi la ricerca per reagire alla crisi, per trovare soluzioni ai problemi, per prevenire criticità future e affrontare obiettivi globali, coinvolgendo anche i più giovani.