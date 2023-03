Il Barolo di Enzo Boglietti alla Banca del Vino di Pollenzo

Mercoledì 29 marzo Linda ed Enzo Boglietti presentano tre delle etichette più rappresentative della loro azienda.

Con l’arrivo della primavera riprendono le serate di degustazione della Banca del Vino. Protagoniste dell’incontro di mercoledì 29 marzo saranno le diverse espressioni del Barolo di Enzo Boglietti, viticoltore di La Morra che produce in proprio da oltre trent’anni.

Si parte con la degustazione dell’annata 2013 di tre mga del Comune di La Morra: Boiolo, Fossati, Case Nere.

Sono tre cru che si affacciano verso la zona di Barolo. Il Boiolo è praticamente confinante con la cantina del produttore; il Fossati è uno dei pochi cru che sconfinano in un altro comune, in questo caso quello di Barolo; Case Nere si trova in mezzo allo stesso Fossati e a Cerequio.

Seguirà una mini verticale di tre millesimi del Fossati molto diversi tra loro: il 2016, che molti considerano la miglior vendemmia degli anni Duemila; il 2008, annata per certi versi sottovalutata, ma che ha dimostrato equilibrio e longevità negli anni; il 2003, anno siccitoso come il 2022, che ha prodotto vini molto differenti a seconda del lavoro in vigna e del periodo di raccolta delle uve.

Ho appena assaggiato l’ultima bottiglia di Barolo Fossati uscita dalla cantina di Enzo, datata 2019. L’ho fatto ieri a Ba&Ba, il meraviglioso evento di Ais Piemonte sul Barolo e Barbaresco organizzato al Museo del Risorgimento a Torino.

Il Barolo Fossati 2019 ha un bel fruttato intenso di ciliegia e di prugna, ha una bocca scattante e accattivante, è carnoso e quasi masticabile. È giovanissimo e già molto promettente.

La degustazione alla Banca del Vino offre l’occasione di comprendere quanto il giusto affinamento possa dare in termini di complessità e di piacevolezza.

Sede: piazza Vittorio Emanuele 13 a Pollenzo. Orario 19-20.30.

Costo € 35 (soci Slow Food, FISAR e studenti Unisg € 30).

Prenotazioni: 0172458418.

info@bancadelvino.it

Fabrizio Bellone