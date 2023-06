Il bel viaggio delle Colline Teramane passa per Torino

Colline Teramane in Tour è l’iniziativa organizzata dal Consorzio di Tutela abruzzese per celebrare i suoi primi vent’anni. Il racconto della presentazione della DOCG e la degustazione dei vini.

Un tour che tocca Milano, Torino, Roma, Pescara e Teramo. È questo il percorso scelto dal Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane per presentare l’unica DOCG della sua regione: il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG.

Due i protagonisti della tappa torinese: i vini dei soci del Consorzio e la cucina ingegno e creatività del Ristorante Opera.

Stefano Sforza

Per l’occasione lo chef Stefano Sforza ha allestito un menu in grado di raccontare la propria cucina e, contemporaneamente, di accompagnare le etichette in assaggio.

«Ho messo a punto un menu dai sapori forti e decisi – così lo chef Stefano Sforza –. Dall’angus alle animelle e dalla guancia di maialino fino al dessert, il mio invito per i commensali è quello di trovare suggestioni, connessioni e punti in comune tra le portate e i vini scelti per la degustazione».

Guancia, ceci, papaya

La presenza dei vini delle Colline Teramane a Torino è, invece, un’occasione più unica che rara per avvicinare un territorio particolarmente votato alla viticoltura grazie alla naturale protezione del massiccio del Gran Sasso e alla contemporanea influenza delle brezze marine dell’Adriatico.

I CARATTERI PRINCIPALI DEL VINO

La base ampelografica del Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG prevede l’utilizzo minimo del 90% di uve Montepulciano. È possibile aggiungere Sangiovese fino al 10%, ma la quasi totalità dei produttori vinifica Montepulciano in purezza.

La zona di produzione rientra nei seguenti comuni della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

Il vitigno preferisce suoli argillosi e non disdegna condizioni ambientali difficili per altitudine e siccità.

Ha germogliamento tardivo che evita le gelate primaverili dell’Adriatico, tollera la botrite e asseconda la maturazione lenta. Può essere vendemmiato fino ad ottobre inoltrato.

La resa massima non può superare i 95 quintali ettaro, quando il Montepulciano d’Abruzzo Doc può arrivare a 150.

Le tipologie ammesse sono Giovane e Riserva. Il Giovane deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia. La versione Riserva vuole un invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno uno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia.

Aderiscono al Consorzio 42 aziende, con una superficie totale di 172 ettari e produzione annua di 600 mila bottiglie.

Circa il 60% della produzione è destinato al mercato interno, anche se negli ultimi due anni i volumi dei mercati esteri paiono in aumento.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Enrico Cerulli Irelli

Enrico Cerulli Irelli, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane, spiega con chiarezza come si è giunti alla nascita del Consorzio.

«A metà anni ’90 il nostro territorio si è affermato come sottozona e in quel momento storico lo ha fatto in modo distintivo, quasi in contrapposizione con il resto dell’Abruzzo. Era necessario scardinare l’immagine di una terra che si identificava in un solo vino, il Montepulciano d’Abruzzo. Una regione piccola, ma molto articolata, con evidenti differenze morfologiche tra mare, monti e con storie molto diverse tra loro. Era impensabile continuare il discorso del vino con il racconto di un vino solo. La rottura di questo racconto è cominciata proprio nel teramano».

In quel periodo, quindi, nasce la sottozona Colline Teramane all’interno del Montepulciano d’Abruzzo doc. La medesima sottozona, dopo altre battaglie, viene identificata come la prima DOCG abruzzese, con il nome di Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.

«Una scelta poco coraggiosa, ma comprensibile, quella di tenere nel nome il Montepulciano d’Abruzzo. A parte il caso del Cerasuolo, era abitudine inserire il nome dell’uva a fianco di quello della regione. Quindi Colline Teramane affianca il nome dell’uva del posto. Il Consorzio negli anni ha modificato il nome anteponendo la dicitura Colline Teramane. Sembra poco, ma per noi è molto perché veniamo da questo retaggio».

Si parla di un’area geografica nel nord Abruzzo e storicamente di confine, prima con lo Stato Pontificio, oggi con le Marche.

«Sono caratteristiche geografiche e storiche che hanno dato un’impronta profonda ad una zona caratterizzata dalla nascita di una classe media di produttori di origine commerciale o militare, tutte origini legate al confine. Nelle Colline Teramane sono nate le prime aziende private, con una concentrazione più ampia rispetto al resto d’Abruzzo».

Poi c’è il Gran Sasso.

«A questa radice storica si aggiunge la particolarità fisica di un posto caratterizzato dalla catena montuosa del Gran Sasso, da nord-ovest a sud-est. È un altro elemento distintivo che segna il nostro territorio. Sono montagne quasi parallele alla costa Adriatica e in prossimità del mare stesso. Monti che sfiorano i tremila metri, con il ghiacciaio più meridionale d’Europa, a 40 km dal mare».

Un territorio così particolare non può originare vini comuni.

«Il racconto dei produttori è stato questo: a noi il vino viene diverso, lo dobbiamo chiamare in modo diverso. Colline Teramane nasce come un vino, ma oggi è più un territorio che un vino».

Con quali numeri?

«Per ogni produttore sono duemila bottiglie in tutto, di questo parliamo. A parte una o due aziende che ne fanno di più, sono numeri da cantina piccola. Nè siamo stati in grado, nè abbiamo scelto di affermare questo vino in modo importante sul piano dei numeri, non c’è una massa critica di Colline Teramane».

È questa la ragione per cui tanti ancora lo chiamano il Montepulciano che si fa a Teramo?

«Provate a dire ad un produttore della Maremma che il suo è un Sangiovese che si fa a Grosseto e non un Morellino di Scansano. Dobbiamo entrare nella logica che qua si fa il vino con il Montepulciano, ma con caratteristiche tutte sue. Dobbiamo crederci per primi noi e poi dobbiamo raccontarlo. Certo, con seicentomila bottiglie in tutto non c’è molto da raccontare, ma questi sono i nostri amplificatori».

Sono amplificatori che ogni anno aumentano un pochino la loro potenza.

«Solo due anni fa le bottiglie erano 400 mila. In due anni siamo cresciuti del 50%. È il segnale che il Consorzio ha lavorato nel modo giusto».

Il disciplinare non impone l’uso del legno per la categoria Giovane. Lo impone per la Riserva, che deve essere affinata per almeno tre anni in cantina, di cui dodici mesi in botte di legno.

«Nella realtà le Riserve sono quasi tutte di almeno cinque anni. Ad oggi stiamo lavorando per un ulteriore riforma del disciplinare che dia un nome, un’identità nuova, a una categoria di vini che si collocano nel mezzo. Non il vino giovane appena uscito ma non ancora una Riserva. Vini con una loro identità che noi vogliamo chiamare Superiore».

LA DEGUSTAZIONE

Ventidue etichette di altrettante cantine così distribuite nelle differenti annate: 2020 (9); 2019 (2); 2018 (3); 2017 (5); 2016 (1); 2015 (2).

Una batteria ben assortita, con numerose punte di ottima qualità e soltanto un paio di campioni al di sotto delle aspettative. Nel complesso la qualità è di livello medio-alto.

Ho assaggiato tutti i vini nelle medesime condizioni di luce, in una postazione laterale isolata e tranquilla.

I punteggi assegnati variano tra 1 (minimo) e 5 (massimo).

Queste le nove etichette di Colline Teramane che mi hanno maggiormente colpito.

NICODEMI, Notari 2020

Floreale e fruttato. Mi attira la sua lievità, una leggerezza che apprezzo. I frutti rossi sono piccoli e giustamente maturi, il vino ha eleganza e tannini sottili: 4/4,5

VELENOSI, Versosera 2020

Un bel fruttato di ciliegia e una trama lievemente speziata. È rotondo e ben bilanciato. Ha morbidezza e tannini fini: 4,5

BOSSANOVA, Il Bossa 2020

Ha colore purpureo molto luminoso e una leggera riduzione che si risolve arieggiando il calice. Al palato offre il meglio di sé: è carnoso, fresco, con tannini ben presenti. Il più gastronomico tra i 2020 selezionati: 4/4,5

AUSONIA, Apollo 2019

Ha complessità e gusto. Connotato da prugna, mora e da un corredo di spezie dove prevale il pepe scuro. Gran bocca: 5-

DE ANGELIS CORVI, Fonte Raviliano 2019

Avvolgente al naso, con ciliegia e prugna in evidenza. Polposo, speziato e dai bei tannini. Notevole: 5

BIAGI, Ipnosi 2018

È fruttato e lievemente balsamico. Al palato è meraviglioso nell’equilibrio giocato tra morbidezza e sapidità. Credo che in questo vino ci sia tanto lavoro umano, tanta tecnica enologica: 5

PODERE COLLE SAN MASSIMO, terra bruna Riserva 2017

Il fruttato di ciliegia si apre la strada in mezzo a piacevoli note animali. In bocca è carnoso e pieno di gusto: 5-

FARAONE, Santa Maria dell’Arco 2016

Ha un bel rosso rubino carico ed è avvolgente il sentore di frutta macerata in alcol. Sul palato è bilanciato tra sapidità e morbidezza. È polposo e rotondo. Un gran vino: 5

MONTI, Pignotto Riserva 2015

Una riserva caratterizzata da bella speziatura e balsamicità. Ha corpo e struttura ed è persistente: 4,5

Fabrizio Bellone

