Il Carpionato del Mondo si gioca a tavola e dura tre mesi

Dal 23 giugno al 23 settembre una nuova trovata dell’Associazione Astigiani invade il Piemonte. Protagonista un piatto fresco dell’estate: il Carpione.

Non è una gara di tuffi e neppure una competizione di pesca. Non è neanche un evento sportivo.

Il Carpionato del Mondo è un bel gioco che dura dodici settimane consumando un piatto della tradizione a tavola.

Avete presente il Carpione? Quella marinatura di aglio, aceto, vino, cipolle e salvia in cui vengono immersi ortaggi, uova, carni o pesci, prima fritti o bolliti?

È una ricetta che si trascina dal Medioevo, o forse anche prima, quando il frigorifero non esisteva e bisognava trovare il modo di conservare gli alimenti.

Il Carpionato del Mondo è una bella idea partorita dall’Associazione Astigiani, gli stessi del Bagna Cauda Day. Leggi qui.

L’Associazione Astigiani si è rivolta a ristoranti e agriturismi del Piemonte, chiedendo la medesima creatività. L’unico impegno è quello di mantenere in carta un piatto di carpione per tutta l’estate, a prezzo libero e dichiarato. I locali aderenti possono aggiungere al prezzo indicato altre portate, o includere il carpione in un menu concordato.

Qualche differenza con il Bagna Cauda Day esiste. Intanto la durata della proposta, partita in questo fine settimana e destinata a permanere fino al 23 settembre. Poi la schedina a punti.

Ogni locale fornisce un libretto-lasciapassare ai carpionisti. Il libretto contiene il racconto del contesto storico di questa ricetta nel mondo, ma soprattutto uno spazio dove certificare la propria presenza con un timbro personalizzato. Al termine del Carpionato chi avrà raccolto più bolli di locali diversi riceverà premi e cene omaggio a seconda del punteggio raggiunto (minimo 5 timbri).

DOVE GIOCARE IL CARPIONATO DEL MONDO

Il Ristorante San Giors a Torino

Questo è un elenco dei primi 50 locali che hanno aderito alla proposta dell’Associazione Astigiani.

Alpe Campo Rimasco – Alto Sermenza VC

Antico Granaio – Calliano AT

Azienda Vitivinicola Piana Armando – Casalotto di Mombaruzzo AT

Barot – Terra d’Origine – Portacomaro AT

Bistrot le Botti – Camino AT

Bōl House – Torino TO

Bottega del Grignolino – Portacomaro AT

Ca’ D’pinot – Asti AT

Caldera Macelleria – Asti AT

Cantina La Torre – Castel Rocchero AT

Cantine Risso – Torino TO

Casa Serra – Montegrosso AT

Cascina Rosengana – Cocconato AT

Cavallino Bianco – Trattoria Novara NO

Cavolo A Merenda – Asti AT

Centrale – Stresa VB

Cicchetto – Asti AT

C’mè na vota – Rivalta Bormida AL

Crea Ristorante – Serralunga di Crea AL

Da Mariuccia – Tigliole AT

Emporio Del Gusto – Vigneti Brichet – Isola d’Asti AT

Enolocanda del Tufo – Dogliani CN

Fons Salutis 4.0 – Agliano AT

Golden Truffle – Asti AT

Hosteria del Capel Rosso – Vercelli VC

I Salici Ridenti Agriturismo – Nizza Monferrato AT

Jiere – Pralormo TO

La Collina Delle Balene – Asti AT

La Colombera – Tortona AL

La Gallina Vecchia – Asti AT

La Lucciola – Maggiora NO

Le Due Cascine – Agriturismo – San Marzano Oliveto AT

Locanda Del Boscogrande – Montegrosso D’Asti AT

Mercato Contadino Campagna Amica – Asti AT

Osteria Del Conte – Camerano Casasco AT

Osteria Il Ruche’ – Castagnole Monferrato AT

Ostu – Torino TO

Poggio Di Gavi – Gavi AL

Proloco Costigliole – Costigliole AT

Proloco Frinco – Frinco AT

Proloco Refrancore – Refrancore AT

Ristorante Al Dante – Antignano AT

Ristorante Allasilo – Cerreto D’ASTI AT

San Giors – Torino TO

Soc. Agricola Paolo Caldera – Isola D’asti AT

Teitot Agriturismo – Scalenghe TO

Tre Colline In Langa – Agriturismo – Bubbio AT

Vigneto Pardom – Montiglio Monferrato AT

L’elenco è in continuo aggiornamento ed è pubblicato su: https://carpionatodelmondo.it

Nella foto di copertina il carpione di Pane e Vino a Cherasco.