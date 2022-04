Il Castello di Rivoli nelle video pillole degli Historytellers

Il Castello di Rivoli raccontato sui social dagli Historytellers, un viaggio attraverso gli appartamenti della residenza sorta sull’antica via francigena divenuta poi il primo museo di arte contemporanea d’Italia.

Dopo il Valentino e Stupinigi, un’altra residenza sabauda diventa protagonista delle “pillole di storia” in video degli Historytellers torinesi.

Il Castello di Rivoli, che dall’alto della sua collina si affaccia su Torino, è oggetto di sei puntate video, alla scoperta della residenza e di quei dettagli spesso meno osservati. I

n questa nuova serie delle pillole di storia, ad accompagnare Michele Ferraro e Luca Piovano nel loro racconto del Castello c’è anche Alessia Giorda, Responsabile Tutela e Valorizzazione del Patrimonio della Residenza Sabauda.

Le pillole di storia sono ormai un carattere distintivo degli Historytellers, che dal 2019 hanno deciso di aprire un blog su Instagram per raccontare i luoghi ritratti nelle loro foto attraverso la storia di ciascuno. Una proposta variegata fatta di #savoypills, dedicate alla storia sabauda, #touringpills e #ceilingpills, per andare alla scoperta di palazzi, musei, chiese, monumenti, volte e cupole in Italia e nel mondo. Il 2020 ha visto la nascita delle #videopills (pillole di storia in formato video) con tre puntate dedicate alle origini di Casa Savoia e alla figura di Cristina di Francia che hanno aperto la strada a due importanti collaborazioni, quelle con il DAD del Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design) e con la Fondazione Ordine Mauriziano, con l’obiettivo di realizzare uno storytelling multimediale sulle residenze sabaude in loro consegna. Un format coinvolgente, curioso ed essenziale, che nel 2021 diventa anche un podcast: “Che storia!”, 25 puntate disponibili su Spotify dedicate a una selezione di chicche di storia torinese e del Piemonte. Il 2022 segna dunque il ritorno delle #videopills grazie alla nuova collaborazione con il Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea.

Chi sono gli historytellers? Michele Ferraro e Luca Piovano, giornalisti pubblicisti che dedicano la propria attività alla divulgazione della storia locale con una particolare attenzione alle residenze sabaude, per le quali hanno curato l’intero ciclo di articoli della rivista Torino Storia in occasione del ventennale dall’iscrizione delle residenze nelle liste UNESCO, oltre ad avere all’attivo alcuni saggi su riviste specialistiche. Nel 2020 hanno pubblicato il volume “Le stagioni di una residenza. Il Castello di Moncalieri attraverso i secoli” e sono tra gli autori di “L’Italia in eredità”, la collana dedicata ai personaggi chiave del Risorgimento inaugurata in occasione del bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II.

Le “Pillole di storia dal Castello di Rivoli” sono pubblicate ogni sabato sui canali social @the.historytellers e @castellodirivoli