Il centro storico di Castiglione Falletto riceve il re dei vini per Io, Barolo

La nona edizione del tradizionale appuntamento della Strada del Barolo è in programma sabato 3 settembre.

Sabato 3 settembre i viticoltori aderenti alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa si radunano a Castiglione Falletto, ai piedi del Castello, per l’edizione 2022 di Io, Barolo.

????????????????????????????????????????????

Ventisei produttori di Barolo in presenza, più altri sette raccolti in un banco d’assaggio, saranno protagonisti di una degustazione diffusa organizzata dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, con il patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato, con la collaborazione del Comune di Castiglione Falletto e di Turismo in Langa.

Dalle 16.00 alle 21.30 si potranno degustare cru e annate differenti di Barolo e altri vini del territorio, acquistando un pass per consumazioni illimitate al costo di 30€.

Come corollario all’evento sono previsti due salotti-degustazione presso la chiesetta di Sant’Anna, incentrati sul rapporto tra generazioni e sul valore positivo che può offrire il confronto tra anime ed età diverse per la crescita di una cantina.

Le degustazioni potranno essere accompagnate da assaggi di prodotti agroalimentari di eccellenza, presentati da alcune aziende associate alla Strada del Barolo: Agrisalumeria Luiset, Cascina Boschetto, Cascina Buschea , Galfrè Antipasti d’Italia, Golosalba.

La Cantina Comunale di Castiglione Falletto prepara, inoltre, due portate legate alla tradizione: piatto di antipasti misti piemontesi (carne cruda, acciughe al verde e al rosso, salumi) e tajarin ai 43 tuorli alla langarola (ragù misto Fassone e salsiccia).

Questi i produttori presenti:

Arnaldo Rivera

Boasso Franco

Boroli

Bric Cenciurio

Cadia

Casa E. di Mirafiore

Cascina Mucci

Costa di Bussia

Diego Morra

Diego Pressenda

Dosio

Franco Conterno – Cascina Sciulun

Fratelli Serio & Battista Borgogno

Gian Piero Marrone

Gigi Rosso

Le Strette

Marengo Mauro

Monchiero F.lli

Moscone F.lli

Olivero Mario

Podere Ruggeri Corsini

Réva

Rizieri

Rocche Costamagna

Sordo Giovanni

Stra

Proposte al banco d’assaggio

Aurelio Settimo

Borgogno Francesco

Broccardo

Casa Baricalino

La Biòca

Sara Vezza

Silvano Bolmida

Informazioni e prenotazioni: www.stradadelbarolo.it/10649/io-barolo-2022/#biglietti