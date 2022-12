Il centro studi Piemontesi propone per Natale libri sul Piemonte e in piemontese

Un libro per Natale sul Piemonte e anche in dialetto piemontese è l’invito che da anni il Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis propone per i regali di Natale.

Nella sede di via Ottavio Revel 15, dal 13 al 22 dicembre, esposizione delle pubblicazioni – novità e di catalogo – del Centro insieme ad altri libri sul Piemonte.

Il Centro propone inoltre, per la serie delle “Piccole mostre”, offre contemporaneamente la possibilità di ammirare l’esposizione “Le Montagne dei Savoia. Bandierine e scudetti turistici”, dalle raccolte “curiose” dell’Archivio Mola di Nomaglio.

Durante tutta la giornata di martedì 13 dicembre ci saranno dei flashmob con gli autori.

Le mostre proseguiranno fino al 22 dicembre, orario 9-12; 15-18;. Sabato 17 dicembre apertura con orario continuato 10-18. Chiuso la domenica

Info 011/537486; info@studipiemontesi.it; www.studipiemontesi.it