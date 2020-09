Il concerto di Davide Van De Sfroos chiude la sesta edizione di Occit’amo

Con il concerto di Davide Van De Sfroos si chiude la sesta edizione di Occit’amo Festival, la manifestazione protagonista della stagione estiva nelle Terre del Monviso, porta orientale dell’Occitania, il “paese che non c’è” che dal Piemonte si estende fino alla Spagna riunendo in un unico abbraccio culturale le persone che si riconoscono per caratteri, origini e passioni comuni.

Domenica 6 settembre a Saluzzo l’artista si esibirà in un concerto in versione “street”, accompagnato dal suono di un violino, di una tastiera, di una chitarra e della batteria. Una formazione ridotta ma che sarà comunque in grado di coinvolgere il pubblico al ritmo dei più importanti brani del suo repertorio da “Ninna nanna del contrabbandiere” a “Yanez”.

INFORMAZIONI CONCERTO