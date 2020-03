Ammonta a 4,7 miliardi il contributo di solidarietà alimentare che il Governo ha stanziato per i Comuni da destinare agli italiani più in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus.

Di questi oltre 30 milioni sono in arrivo in Piemonte, più di 4,6 milioni solo per il capoluogo Torino per aiutare le persone in difficoltà e le famiglie che hanno più bisogno causa l’emergenza Covid- 19.

Secondo il decreto questo denaro dovrà essere usati dai sindaci “in buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali” o nel sostegno diretto “all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità “. Saranno comunque i Comuni a scegliere come procedere e con chi, avendo la possibilità di usare anche gli enti del Terzo settore, “coordinandosi con gli enti nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del programma operativo del fondo di aiuti europei agli indigenti “.

Questi nel dettaglio i soldi che arriveranno a ciascuna provincia piemontese:

Alessandria – 496.391 euro

Asti – 404.068 euro

Biella – 233.200 euro

Cuneo – 297.651 euro

Novara – 550.632 euro

Torino – 4.624.012 euro

Verbania – 173.893 euro

Vercelli – 244.058 euro

Ringraziamo Covid 19Italia che ha messo a disposizione i dati