Il Gambero Rosso suggerisce come si fa a Berebene

A Torino nel weekend la presentazione delle migliori etichette della guida che seleziona solo vini al di sotto dei 15 euro.

La guida Berebene 2023 porta all’attenzione di critica e pubblico una serie di etichette dal rapporto qualità prezzo più che buono.

Giunta alla sua 32^ edizione quest’anno sarà presentata ai torinesi domenica 5 febbraio, al Mercato Centrale di Porta Palazzo.

Il volume recensisce 881 vini sparsi per l’intero territorio italiano. Unica condizione, oltre al valore qualitativo, è che il prezzo in Enoteca non superi i 15 euro.

Due prodotti si sono distinti in modo particolare per i curatori del Gambero Rosso.

Alla Barbera del Monferrato Volpuva 2021 di Vicara è stato assegnato il premio qualità prezzo per il Piemonte, con un costo di poco superiore ai 13 euro.

Il Moscato d’Asti Canelli Collezione ’56 2021 di Vallebelbo si aggiudica il premio come miglior vino da dolce dell’intero panorama nazionale.

L’evento di Berebene porta in degustazione una selezione di una trentina di etichette.

Orario 11-20, Spazio Fare, 2° piano del Mercato Centrale in piazza della Repubblica 25.

Costo 30€, comprensivo di tasca e calice.

Info: torino@cittadelgusto.it