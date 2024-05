Il gelato artigianale e gastronomico italiano al Festival di Rivara

La terza edizione del Festival del Gelato Italiano approda nella cittadina del Canavese. Tutti gli appuntamenti dei tre giorni di festa.

Dal 31 maggio al 2 giugno Rivara ospita la terza edizione del Festival del Gelato Italiano – Artigianale e Gastronomico.

Nella cittadina canavesana della provincia di Torino sono attesi dodici maestri gelatieri in arrivo da otto regioni italiane: Alto Adige, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta.

L’evento è organizzato da Associainsieme, in collaborazione con il Comune di Rivara e il patron del festival Marco Nicolino, della gelateria Buono e Sano di Rivarolo Canavese. Aderiscono e sostengono l’iniziativa Ascom Confcommercio Torino e provincia, Ascom Confcommercio Rivarolo e il progetto della Camera di commercio di Torino dei Maestri del Gusto.

Fulcro del Festival sarà il parco di Villa Ogliani. Qui i Maestri Gelatieri creeranno, mostreranno e venderanno prodotti rigorosamente artigianali, realizzati con materie prime selezionate del territorio di origine, senza alcun preparato e utilizzando solo ingredienti freschi.

L’edizione 2024 prevede preparazioni senza zuccheri aggiunti, pratiche ecologiche e responsabili in ogni fase della produzione del gelato, uso di ingredienti biologici e locali, riduzione degli sprechi e l’installazione di sei isole ecologiche per la raccolta differenziata.

A corollario del Festival sono previsti alcuni workshop, esibizioni, show cooking e momenti divulgativi.

Affiancheranno il gelato quindici Maestri del Gusto con le loro eccellenze enogastronomiche e una trentina di operatori con esposizione di prodotti artigianali locali.

Marco Nicolino

Novità della rassegna il gelato speciale Scarpetta Rossa, a base di lamponi ed olii essenziali, dedicato alla campagna contro la Violenza sulle Donne. Una ricetta di Marco Nicolino e Maria Valeria Ropelato, che sarà lasciata in omaggio ad Ascom Confcommercio Torino e provincia.

LA CENA GOURMET

Alessandro Felis

Il primo appuntamento da non mancare sarà la cena gourmet di venerdì 31 maggio, che riprende l’antica usanza dei banchetti aulici di abbinare il gelato ai piatti e innova le ricette della tradizione introducendo il gelato al posto di un ingrediente della ricetta originale.

La cena è curata dal critico enogastronomico Alessandro Felis e realizzata da cinque chef:

Edoardo Venturino di Venturino Catering,

Fabrizio Lamberti del Vin Bistrot di Moncalieri,

Luigi Nicolasi, del Bergagna di Pont Canavese,

Andrea Mattioda, del Formont di Venaria Reale,

Beatrice Di Benedetto, dell’IPSEOASC De Carolis di Spoleto.

In abbinamento i vini di Le Masche e della Cantina Produttori Erbaluce di Caluso.

Prenotazioni: 348736381.

I MAESTRI GELATIERI

Lisi Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Bolzano,

Alberto Marchetti delle Gelaterie Alberto Marchetti di Torino,

Federico Sinibaldi di Mister Ice di Roma,

Martina Concilio dell’Infinito di Magnano Di Latronico (Pz),

Christian Bordet della gelateria Ivana di Pont Saint Martin (Ao),

Alessia Torselli e Vera Castrovilli di Nevedarance di Caluso (To),

Mattia Dellon del Golosone di Lacchiarella (Mi),

Marco Nicolino della gelateria Buono e Sano di Rivarolo (To),

Davide Frainetti della gelateria Gonetti di Torino,

Guido Cortese di U Magu di Pietra Ligure (Sv),

Beatrice Di Benedetto della Scuola Alberghiera Spoleto di Spoleto (Pg),

Irene e Silvia Aimone Giggio della agrigelateria La Porporata di San Maurizio Canavese (To).

LE DICHIARAZIONI

Maria Luisa Coppa

«Questo evento rende omaggio ad uno dei prodotti più iconici della tradizione gastronomica italiana – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa -. Nel 2023 sono stati spesi 140 milioni di euro in gelati in Piemonte, dove sono presenti 778 laboratori, di cui ben 581 specializzati nella produzione artigianale. Un patrimonio da far conoscere e far apprezzare».

Roberto Andriollo

«Lo scorso anno abbiamo superato le 20 mila presenze e contiamo di fare ancora meglio quest’anno – afferma il sindaco di Rivara Roberto Andriollo –. Il Festival ci permette di far conoscere le nostre tradizioni culinarie ed enogastronomiche, i paesi, i monumenti, i beni artistici, i boschi e le altre bellezze naturali. Il Festival del Gelato è una vetrina importante, ma anche un bel momento di condivisione, di scoperta e di festa».

«Abbiamo costruito un programma articolato e di qualità, che vuole rendere omaggio all’esperienza e alle capacità dei maestri gelatieri e far conoscere a tutti il nostro affascinante mondo – ricorda il direttore artistico del Festival Marco Nicolino -. Oltre 200 persone lavorano al Festival con grande passione ed energia. A loro un grande grazie per aver contribuito a realizzare il sogno di valorizzare e far conoscere il nostro gelato gastronomico e artigianale».

Luciano Gays

«Siamo entusiasti e pronti – dichiara il presidente di Associansieme Luciano Gays –. Abbiamo unito le forze, coinvolgendo non solo le associazioni di Rivara che fanno parte della nostra organizzazione, ma anche altre realtà locali e non. Il nostro obiettivo è accogliere i visitatori nel miglior modo possibile, offrendo loro un’esperienza indimenticabile».

INFO

info@associainsiemerivara.it

festivaldelgelatoitaliano.com