Il grande viaggio delle anteprime si ferma a contemplare il vino della Toscana

Si chiude la settimana delle anteprime in Toscana. Grande successo di pubblico e di critica per Chianti Classico e Vernaccia di San Gimignano. Cresce l’interesse attorno alle denominazioni dell’Altra Toscana.

Una settimana intensa, fatta di tanti ottimi vini e di molte rincorse tra i banchi d’assaggio per dialogare con i produttori.

Non ho seguito per intero la kermesse. Ad esempio, ho saltato il Morellino e non sono andato a Montepulciano per il Nobile. Ho però dedicato tre giorni pieni ad alcune delle produzioni di qualità che meritano alla Toscana l’appellativo di regina del vino, concesso che il re sia il mio Piemonte.

Avrò tempo e modo nei prossimi giorni di parlare delle etichette che mi hanno maggiormente colpito e di recensirle su queste pagine.

Oggi mi preme tracciare un bilancio conclusivo della settimana delle anteprime toscane, relativamente a quanto ho verificato in prima persona.

CHIANTI CLASSICO GALLO NERO

La Chianti Classico Collection chiude la sua 30^ edizione alla Leopolda di Firenze con 206 aziende presenti e ben 750 etichette in degustazione.

Il Chianti Classico si estende su 70 mila ettari tra le province di Firenze e Siena. I confini della zona di produzione furono fissati nel 1716 da Cosimo III, Granduca di Toscana.

Il Consorzio del Gallo Nero festeggerà i cento anni di vita nel 2024, al punto che c’è già oggi grande aspettativa ed interesse per la prossima stagione di anteprime, che dovrà festeggiare nel migliore dei modi il centenario.

Il marchio esporta i suoi campioni in oltre 160 Paesi. Gli Stati Uniti fanno la parte del leone con il 37% del consumo, il doppio dell’Italia. Il fatturato è in crescita (+17% rispetto al 2021).

In mostra a Firenze l’ultima annata di Chianti Classico, la 2021, ma anche bottiglie dal 2016 al 2020. Poi la Riserva 2020, seguita da esemplari tra il 2012 e il 2019. Infine i Gran Selezione 2020 e, a scendere, fino al 2013.

La produzione 2022 si attesta sui 260 mila hl, in sostanziale equilibrio rispetto alle due vendemmie precedenti.

In attesa che prenda piede il progetto delle UGA approvato dall’Assemblea dei Soci a giugno 2021, sono i Gran Selezione a rappresentare il vertice della piramide di qualità. Prodotti da vigna singola, o da selezione delle migliori uve di proprietà, vantano un invecchiamento minimo di trenta mesi, tre dei quali in bottiglia e rappresentano attualmente il 6% della produzione totale di Chianti Classico.

Tra i millesimi maggiormente rappresentati in degustazione ho apprezzato enormemente il 2019, annata classica, fresca ed equilibrata, di bella concentrazione e piacevole profilo aromatico. Le due annate più giovani sono a mio avviso un po’ meno interessanti, più calda la 2021, più fresca la 2020, ma comunque di buona qualità.

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

La Regina Bianca della provincia di Siena ha festeggiato la sua anteprima giovedì 18 febbraio nelle belle sale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea intitolata a Raffaele De Grada, con un’appendice dedicata al buffet nel meraviglioso chiostro della chiesa di Sant’Agostino.

Per la 18^ edizione dell’anteprima il Consorzio ha portato all’attenzione di pubblico e critica 41 aziende per 96 etichette complessive.

Queste le realtà presenti: Abbazia Monteoliveto, Alessandro Tofanari, Cappellasantandrea, Casa alle Vacche, Casa Lucii, Casale Falchini, Cesani, Collemucioli, Collina dei Venti, Fattoria di Fugnano, Fattoria La Torre, Fattoria Poggio Alloro, Fattoria San Donato, Fattorie Melini, Fornacelle, Geografico, Guicciardini Strozzi, Guidi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Lebbio, Il Palagione, La Lastra, La Roccaia , Macinatico, Montenidoli, Mormoraia, Palagetto, Panizzi, Pietraserena, Podere Le Volute, Poderi Arcangelo, Poderi del Paradiso, San Benedetto, San Quirico, Signano, Tenuta La Vigna, Tenuta Le Calcinaie, Terre di Sovernaja, Teruzzi, Tollena, Vagnoni.

La Vernaccia di San Gimignano è un vitigno autoctono, coltivato sul territorio fin dal Medioevo. Vino di artisti, di papi e di re, è un nettare senza tempo anche per la sua naturale predisposizione all’invecchiamento.

I miei assaggi (che racconterò su queste pagine nei prossimi giorni) parlano di un 2022 che non risente del clima torrido grazie alla sanità e alla maturazione raggiunta dalle uve in vendemmia. I 2021 sono un incanto e miglioreranno ancora. Tra le Riserve alcune 2020 sono superlative, ma anche le 2019 non scherzano.

L’ALTRA TOSCANA

Dodici realtà molto diverse tra loro ma accomunate dalla qualità. Territori più nascosti dove la viticoltura biologica sta moltiplicandosi positivamente e in cui molteplici aziende coltivano la vite da secoli, secondo una lunga tradizione.

Questa è l’Altra Toscana, che ha chiuso la settimana dedicata alle Anteprime con la seconda edizione della sua rassegna.

Venerdì 17 febbraio a Palazzo degli Affari a Firenze erano presenti i vini delle DOP e IGP Carmignano e Barco Reale, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma Toscana, Montecucco e Montecucco Sangiovese, Orcia, Suvereto e Val di Cornia, Terre di Casole, Terre di Pisa, Toscana, Valdarno di Sopra.

Oltre 330 etichette di storici produttori locali, affiancati da nomi blasonati dell’enologia italiana. Un’associazione che nasce per raccontare una Toscana diversa, meno conosciuta ma per certi versi più affascinante delle altre.

«Il progetto è ambizioso e originale, perché unendoci vogliamo far emergere – in tutto il loro valore – le innumerevoli diversità che ci caratterizzano, spiegando terroir e vitigni, tecniche di produzione rispettose e in armonia con l’ambiente, talvolta sartoriali, raccontando la natura e la sua biodiversità, la storia e le tradizioni di una regione famosa in tutto il mondo che ha ancora tanto da proporre», spiega Francesco Mazzei, alla guida della Associazione L’Altra Toscana e presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana.

La giornata ha rappresentato il modo migliore di chiudere la grande kermesse settimanale dedicata al vino della regione. Ho gustato numerosi prodotti di alta qualità, vere e proprie chicche da affiancare ad altri vini ottimi, rappresentativi di piccoli territori, spesso con costi contenuti e avvicinabili dal grande pubblico. Nei prossimi giorni la recensione delle etichette migliori.

Fabrizio Bellone