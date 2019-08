Il maltempo è arrivato, nubifragio nel torinese

Il maltempo preannunciato nelle scorse ore si è fatto sentire in Piemonte. A partire da Torino, colpita da un violento acquazzone nel pomeriggio. Si sono verificati disagi con allagamenti soprattutto nella parte sud e nella collina del capoluogo piemontese. Flagellata anche la città di Chieri, dove una bomba d’acqua in pochi minuti ha abbattuto alberi e scoperchiato tetti.

Non è però finita qui: la tregua di questa sera sarà interrotta da una nuova perturbazione che si scaglierà sul Piemonte dal pomeriggio di lunedì con temporali forti, in particolare sulla parte medio-alto della regione.