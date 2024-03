Il melting food di Domenico Volgare ha le radici pugliesi della Masseria Petruliva

Lo chef patron di Fuzion a Torino racconta la sua filosofia di cucina. Un locale alle spalle di Porta Nuova che è un luogo di scoperta e di esplorazione del gusto.

Dalla parte opposta a San Salvario, via Volta a Torino non è una strada di passaggio e neppure di traffico.

Qui, al civico 4b, da dieci anni Domenico Volgare ha aperto il suo Fuzion. Un localino di una ventina di coperti dall’impronta mediterranea, una cucina senza confini ma con le radici saldamente ancorate alla terra di origine.

Cucina italiana del sud e suggestioni asiatiche convivono nel piatto, o semplicemente vengono lasciate alla scelta del cliente.

Dal 2017 Volgare ha aperto un secondo locale specializzato in prodotti da forno, pizza in teglia, pizza al tegamino, pizza al mattone, taralli e pane: si chiama Zio Dome ed è in via Accademia Albertina 29.

Quando sono stato a trovarlo mi ha raccontato la sua storia.

Originario della provincia di Foggia, riceve in eredità dalla nonna un pezzo di terra, che diventa il luogo dove coltivare olio e gli ingredienti chiave per pizze e pasta.

Con la Masseria Petruliva Domenico recupera e valorizza i terreni di famiglia situati alle pendici dei Monti Dauni e prova a realizzare un sogno.

Ci sono olivi secolari che danno un olio non certificato ma realmente biologico, in quanto non toccato. Prodotto senza badare a farne in quantità, accontentandosi di quello che dà la pianta. Giusto 5-6 quintali per il ristorante e qualche bottiglia da fare assaggiare ai colleghi, o vendere ai clienti che se ne innamorano.

Il suo è un menu semplice, pensato per valorizzare al massimo la materia prima in arrivo dalla masseria.

La farinata di soli ceci neri ha un gusto piuttosto forte, erbaceo, che pochi conoscono. La versione 50 e 50 si avvicina maggiormente alle abitudini della gente. Il cece è molto coltivato in Puglia, anche se poco presente nella cucina locale.

Il cece nero si era un po’ perso, ma è stato recentemente recuperato nella Murgia. Farà parte dei prossimi seminativi della masseria.

Il pane è realizzato con grano tenero macinato a pietra.

Per la pizza usa grano tenero varietà Giorgione, selezionata e molto proteica. Impasto ad altissima idratazione, cento ore di lievitazione, farina tipo 1, acqua, lievito madre e sale integrale di Trapani IGP. Con lo stesso grano sperimenta anche il panettone.

Per la pasta Volgare predilige due grani duri antichi locali: Senatore Cappelli per rigatoni, penne, fusilli; per le orecchiette, che hanno bisogno di più glutine, usa un grano pugliese di oltre 50 anni.

Le orecchiette sono il piatto iconico di qualsiasi chef pugliese. Da Fuzion se ne trovano quattro versioni: con pomodoro, basilico e olio evo; con pomodoro e abbondante cacioricotta; con le cime di rapa; all’orientale, con pak choi, cavolo orientale, olio evo, basilico thai e peperoncino.

Il pandoro allo zenzero è uno dei dolci più rappresentativi del ristorante, abbinato ad una crema fatta con lo zio Pho, liquore ispirato alla zuppa vietnamita.

Sembra tutto semplice, ma in realtà «c’è un lungo lavoro di ricerca per comprendere le caratteristiche migliori per la mia idea di prodotto – mi dice -, soprattutto sulla scelta dei semi di grano e pomodoro. Dopo un solo anno di sperimentazione credo di aver già ottenuto un buon prodotto con il grano per la pizza».

La sua pizza mi piace, ma preferisco che la racconti lui: «Rispetto a quella napoletana con il cornicione la mia pizza ha una sua identità. La pizza è un prodotto mediterraneo e si è evoluta anche a seconda della regione nella quale è prodotta, senza voler nulla togliere ai napoletani. Non è altro che acqua, farina, lievitazione spontanea. La cosa bella della pizza è che è varia, se devo dire una qualità dico che la mia è bella croccante».

Un problema comune a tutte le piccole produzioni è quello di essere sostenibili sul mercato, di essere presenti con un prodotto garantito tutti gli anni. La strada, obbligata, è aumentare la produzione, per evitare di incappare in una stagione sfortunata climaticamente che ti lasci con niente in mano.

Altra problematica è quella di individuare le realtà artigiane locali in grado di trasformare il prodotto.

Ecco allora il frantoio che produce olio premiato dal Gambero Rosso, ma anche Saveria per lavorare il pomodoro, Michele con il suo mulino e Andrea per realizzare la pasta.

La Masseria Dauna, è il laboratorio artigianale che Saveria ha visto crescere dal suo garage fino alle dimensioni attuali. Pomodori pelati a mano recapitati perfino a Ducasse, anche se soltanto da un anno lei è riuscita a comprarsi un pezzetto di terra per coltivare i suoi. Finchè dura, da lei le operaie sono le nonne della zona.

Racconta: «La mia idea è produrre in proprio la farina, infatti ho preso un piccolo mulino a pietra che inizierò presto ad utilizzare. Per adesso vado a Rionero del Vulture per macinare il grano duro da Michele, che ha 80 anni e un mulino a cilindri di 60. Per i prodotti a base di farina di grano tenero ho trovato una ragazza quarantenne che ha deciso di aprire un suo mulino a pietra nel quale trasforma il suo grano».

Poi c’è Andrea.

«Andrea è probabilmente il più giovane pastaio d’Italia. Non ha voluto lasciare la sua terra, anzi ha fatto di tutto per realizzare qualcosa di suo laggiù. Ho voluto conoscere la sua storia e me ne sono innamorato, così come della sua pasta. Gli ho dato la mia farina e lui realizza la mia pasta».

Domenico Volgare non si è risparmiato nella sua ricerca di qualità e radici. «Per ogni passaggio ho cercato qualcosa di speciale, persone che avessero dei valori o una storia. Non mi sono limitato a prendere la prima cosa che passava».

Per il futuro Domenico ha l’idea di poter controllare interamente la filiera.

«Mi piacerebbe avere un mio laboratorio nel paese di origine per provare a trasformare tutto quanto da solo».

Il sogno nel sogno?

«Ho tante idee, ma una su tutte: quella di realizzare un mulino di comunità. Nei paesi c’è sempre stato un mulino, sarebbe bello rimetterlo in moto con i ragazzi di giù, magari con il contributo di qualche associazione».

Fabrizio Bellone