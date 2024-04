Il nuovo sito visitpiemonte.com: “Parti subito, scopri e vivi!”

“Parti subito, scopri e vivi!” è l’invito rivolto a tutti coloro che da oggi consulteranno il sito web turistico regionale www.visitpiemonte.com.

La piattaforma, completamente rinnovata con lo sviluppo del progetto di connessione con il Tourism Digital Hub secondo le linee guida ministeriali per l’interoperabilità con il sito Italia.it, è stata presentata al Circolo dei lettori di Torino nel corso di un incontro che per l’occasione ha ripercorso le tappe dell’evoluzione della proposta turistica del Piemonte e tracciato le linee delle future programmazioni.

L’operazione TDH per l’“Interoperabilità” fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea, azione voluta nell’ambito del rilancio del settore economico del Turismo – eseguita su incarico della Regione Piemonte da Visit Piemonte su cui ha lavorato fin dal secondo semestre 2022. Per la realizzazione è stata inoltre attivata una collaborazione con il Dipartimento di Informatica del Politecnico di Torino che ha analizzato in partenza l’ecosistema web regionale, individuato gap architetturali e formulato proposte tecniche opportune a renderlo idoneo alle fasi successive.

L’attività ha visto un’evoluzione della piattaforma precedente a una più avanzata di tipo hub regionale, con la completa rivisitazione grafica e di navigazione, la creazione di nuovi materiali editoriali e soprattutto l’attivazione di una connessione digitale di condivisione di contenuti che dalle piattaforme Piemonteitalia.eu, Piemonteoutdoor.it, delle Agenzie Turistiche Locali e dalla smart data platform Yucca della Regione – realizzata dal CSI Piemonte dove sono raccolti anche i dati della ricettività turistica piemontese – convergono verso visitpiemonte.com. Da qui, il sistema rende possibile la trasmissione di temi editoriali, immagini ed esperienze turistiche selezionate verso Italia.it.

“La realizzazione della nuova piattaforma web si inserisce alla perfezione nell’ambito dello sviluppo del prodotto turistico piemontese, che ha visto nel 2023 il record di arrivi e presenze e l’attestamento al 9,5% del valore del turismo nel PIL regionale – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio -. Immagine, contenuti e fruibilità offerte dal web al potenziale visitatore sono oggi irrinunciabili per una comunicazione coerente e per una promozione efficace: importante a questo fine la connessione che il sistema consente tra i diversi soggetti che sul territorio operano nel turismo e fondamentale quella verso la piattaforma del turismo nazionale Italia.it, che permetterà ai nostri contenuti una visibilità di primo piano”.

“La nuova piattaforma, concepita con i più avanzati accorgimenti tecnici, è la classica ciliegina sulla torta di un lungo e articolato lavoro di sviluppo del prodotto turistico piemontese che ha coinvolto tutte le realtà territoriali – dichiara Beppe Carlevaris, Presidente del Cda di Visit Piemonte -. Il Piemonte dispone ora di una vetrina completa in continuo aggiornamento grazie al sistema di interoperabilità con le ATL e rappresenta così un biglietto da visita esaustivo e accattivante: una finestra affacciata sul nostro territorio e le sue straordinarie potenzialità che, grazie al flusso di informazioni verso la piattaforma Italia.it, offre al Piemonte un palcoscenico internazionale”.

L’home page del sito, personalizzabile a seconda della stagione e dei grandi eventi in programma tramite i riquadri “in primo piano” e “da non perdere”, accoglie il visitatore con un video generale, dove non mancano suggestioni legate a tutto il territorio tra outdoor, divertimento ed enogastronomia.

Quattro le voci di menù principali che consentono di navigare tra le attrattive del Piemonte: Destinazioni (Torino, Città e borghi, Montagne, Colline, Laghi); Organizza il tuo viaggio (Arte e Cultura, Gusto, Piemonte per tutti, Shopping e design); Dove dormire (ricerca per categoria, provincia e tipologia); Esperienze outdoor con oltre mille percorsi e itinerari, i campi da golf, gli sport d’acque e d’aria; la sezione “I tuoi eventi in Piemonte” (congressi, eventi aziendali, incentive e ricevimenti privati) e infine il calendario Eventi costantemente aggiornato.

La sezione “Il mio viaggio in Piemonte” consente di aggiungere e salvare i contenuti preferiti, in modo da ritrovarli facilmente e poterli consultare anche in un documento personalizzato come un proprio programma di visita.

Completano il tutto: la mappa come raggiungerci, “Piemonte in foto” collegato all’account Instagram, i contatti delle ATL, il collegamento ai social TikTok e Facebook.

L’incontro di presentazione che si è tenuto al Circolo dei lettori di Torino è stato anche l’occasione per raccontare le tappe salienti di un percorso di promozione del territorio attraverso i dati turistici record del 2023: dai grandi eventi nazionali e internazionali alle oltre 60 tra fiere, workshop e roadshow con migliaia di contatti realizzati; dai 5 progetti europei alle campagne di comunicazione; dalle numerose azioni post Covid di “Ripartiturismo” con i voucher vacanza e i diversi bonus agli investimenti, come il sostegno agli impianti termali, alle ATL, alle Pro loco e ai Consorzi turistici; dallo sviluppo di nuovi prodotti turistici tra cui le Strade storiche di montagna, Oro Monferrato, Eccellenze del Piemonte in vetrina e Via Francigena for all al grande lavoro sulla costruzione del Turismo Congressuale e del Wedding e dall’ampliamento delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale alle declinazioni territoriali.

Intensa è la programmazione prevista a partire dal 2024 con lo sviluppo di prodotti quali: Lusso, Sostenibilità, Accessibilità, Outdoor con focus su Cicloturismo e Strade storiche di montagna, UNESCO e i 10 anni dei Paesaggi vitivinicoli, Pet friendly, Gusto delle Alpi, Profumo di Piemonte Terra di Tartufi, Turismo delle radici, Family, Turismo Congressuale, Wedding e Turismo industriale.