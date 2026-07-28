Il Passito di Strevi incontra gli spumanti e i bianchi del Trentino

A Cassine (Al) la Banca del Vino – sezione di Acqui Terme – mette a confronto i vini della Val di Cembra, il Passito di Strevi e la cucina dell’Osteria Bo Russ.
Mercoledì 29 luglio a Cassine (Al) nuova iniziativa della sezione di Acqui Terme della Banca del Vino.
La bravissima, nonché instancabile, Laura Norese organizza una degustazione a Cascina Valtignosa nella quale Mario Esposito della Cantina Corvée in Val di Cembra (Tn) sarà ospite di Michela Marenco e Andrea Costa della cantina Marenco.
La serata prevede anche l’abbinamento con i piatti di Eugenio Nani dell’Osteria Bo Russ.
Inizio ore 20, costo € 50. Sconto di € 5 per gli associati Banca del Vino, Fisar, Donne del Vino, Onav e Ais.
IL PROGRAMMA
-Accoglienza in cantina con Trentodoc Corvée Brut Nature;
-Trentino Doc Superiore Müller Thurgau Viàch 2023
-cestini di frolla con tartare di salmone del Bo Russ;
-I pinot della Val di Cembra: Trentino Doc Pinot Bianco Còr 2019; Trentino Doc Pinot Nero Agole 2021
-tagliolini al ragù bianco di coniglio e timo;
-Finale con i Presìdi Slow Food: Strevi DOC Passito Passrì 2020 in abbinamento a due stagionature di Roccaverano DOP.
DOVE
Cascina Valtignosa
SP 233 Cassine (Al)