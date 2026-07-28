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Il Passito di Strevi incontra gli spumanti e i bianchi del Trentino

28/07/202628/07/2026

A Cassine (Al) la Banca del Vino – sezione di Acqui Terme – mette a confronto i vini della Val di Cembra, il Passito di Strevi e la cucina dell’Osteria Bo Russ.

Mercoledì 29 luglio a Cassine (Al) nuova iniziativa della sezione di Acqui Terme della Banca del Vino.

La bravissima, nonché instancabile, Laura Norese organizza una degustazione a Cascina Valtignosa nella quale Mario Esposito della Cantina Corvée in Val di Cembra (Tn) sarà ospite di Michela Marenco e Andrea Costa della cantina Marenco.

La serata prevede anche l’abbinamento con i piatti di Eugenio Nani dell’Osteria Bo Russ.

Inizio ore 20, costo € 50. Sconto di € 5 per gli associati Banca del Vino, Fisar, Donne del Vino, Onav e Ais.

Marenco-Strevi-passito1-902x1024 Il Passito di Strevi incontra gli spumanti e i bianchi del Trentino

IL PROGRAMMA

-Accoglienza in cantina con Trentodoc Corvée Brut Nature;

-Trentino Doc Superiore Müller Thurgau Viàch 2023
-cestini di frolla con tartare di salmone del Bo Russ;

-I pinot della Val di Cembra: Trentino Doc Pinot Bianco Còr 2019; Trentino Doc Pinot Nero Agole 2021

-tagliolini al ragù bianco di coniglio e timo;

 -Finale con i Presìdi Slow Food: Strevi DOC Passito Passrì 2020 in abbinamento a due stagionature di Roccaverano DOP.

PRENOTAZIONI QUI

DOVE

Cascina Valtignosa

SP 233 Cassine (Al)

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