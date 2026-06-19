“Il piano di Stellantis è parziale”: intervista a Pierpaolo Bombardieri

Durante l’Assemblea della UIL, che si è tenuta il 18 e il 19 giugno a Torino e dove è stata eletta Chiara Maffè come nuova segretaria regionale, abbiamo chiesto al Segretario Nazionale Bombardieri alcune questione di rilevanza locale soprattutto il tema Stellantis. Questa l’intervista completa.

Segretario Bombardieri, iniziamo da Stellantis. Il piano che è stato presentato dà delle garanzie per quello che riguarda l’occupazione?

Sì, ma noi continuiamo a pensare che ci sia un problema che riguarda l’automotive in Europa. La possibilità di fare accordi con case cinesi, se non governata da una politica industriale europea, rischia di lasciare l’innovazione e il cuore dell’auto elettrica in Cina, mentre noi in Europa rischiamo di diventare soltanto quelli che assemblano le macchine.

I sindacati cosa possono fare?

Quindi penso che, come organizzazione sindacale, non solo in Italia ma soprattutto in Europa, dobbiamo chiedere alla Commissione una scelta chiara sulla politica industriale per l’automotive. Questo settore coinvolge più di 15 milioni di lavoratori e lavoratrici e penso che il tema dell’innovazione e della ricerca sia delicato per il futuro.

E i prossimi mesi?

Se guardiamo ai prossimi sei mesi, quello che dice Stellantis può dare delle risposte, ma io penso siano parziali, perché non possiamo sempre accontentarci di giocare in difesa. Dovremmo capire qual è lo sviluppo di un gruppo come Stellantis e del sistema automotive in Europa. Diciamo che sono sempre presentazioni; poi aspettiamo di vedere i numeri. È da un po’ di anni che Stellantis presenta numeri e ci dà dei dati, ma i lavoratori continuano a essere in cassa integrazione. Insomma, l’ottimismo c’è, ma siamo abituati a giudicare i fatti e quindi, sulle dichiarazioni, diciamo: “ok, vediamo”.

C’è poi un tema generale del lavoro: sfruttamento e garanzie.

Sì, continuiamo a dirlo. Voi sapete che siamo stati in giro per l’Italia con una carovana perché siamo convinti che ci siano dei “fantasmi”. Sono quei lavoratori sfruttati che lavorano con un part-time definito involontario, ma che di volontario non ha nulla. Ci sono 3 milioni di lavoratori irregolari; quindi, c’è una situazione nel Paese in cui i numeri dell’occupazione crescono, ma la qualità dell’occupazione non cresce allo stesso modo.

Avete avuto dal governo delle risposte?

È quello che abbiamo chiesto e ottenuto in parte dal Governo con l’intervento sui contratti, ma è chiaro che il tema del caporalato va affrontato non solo come tema di sicurezza sul lavoro. Quello che abbiamo visto in Calabria, e che avviene spesso dappertutto, non è altro che la tratta degli schiavi. Su questo io penso che ognuno di noi, incluse le istituzioni, debba fare di più.

Una tratta di schiavi molto pericolosa.

La tratta degli schiavi non è gestita solo dalle “mafie pakistane”; secondo me, che sono meridionale, viene gestita in accordo con le mafie locali. Serve quindi alzare il livello di attenzione, delle indagini e dei controlli. Quando si raccolgono i pomodori o le fragole, non è che lo so solo io: lo sanno tutti nei paesi. Abbiamo visto che dove abitano in 10 o 15 in un appartamento lo vedono tutti, spesso anche le istituzioni e gli enti locali. Bisogna darsi una sveglia, non far finta di non vedere e continuare a intervenire, combattendo la mafia insieme al caporalato.

L’altro ieri avete firmato un accordo con CGIL e CISL su questa piattaforma, sulle rappresentanze sindacali. Questo è utile per stare al passo?

Sì, intanto c’è la notizia che le confederazioni, dopo un po’ di tempo, riescono a rimettersi insieme per un documento comune. È un documento importante perché riguarda le politiche e le relazioni industriali di questo Paese. Siamo fermi a un accordo siglato vent’anni fa. Abbiamo ritenuto opportuno, facendo ognuno uno sforzo, proporre alle controparti di rimodellare il sistema di relazioni industriali.

Di che proposta si tratta?

La proposta che abbiamo costruito entra nel modello contrattuale e negli istituti (come il TEC e il TEM) che definiscono i salari in modo molto chiaro, per poter fare un raffronto con i “contratti pirata”. Entra anche nel sistema della rappresentanza: pensiamo di poter combattere i contratti pirata misurandoci, perché ci saremmo un po’ stancati. Non può essere che un sindacato nasca la mattina, iscriva moglie e figlia e si dichiari maggiormente rappresentativo. Il pluralismo sindacale è un valore, ma i contratti devono valere per chi paga di più, e in genere sono quelli firmati da CGIL, CISL e UIL. La nostra richiesta è addirittura di votare nel settore privato come avviene nel pubblico con un Election Day. Poi, dato che non abbiamo tutti la stessa sensibilità, abbiamo fatto una mediazione: si voterà nelle aziende dove lo chiederà il 30% dei lavoratori. Questo sistema responsabilizza CGIL, CISL e UIL, ma chiediamo la stessa cosa alle associazioni datoriali: così come ci pesiamo noi, siano pronti a pesarsi anche loro. C’è una discussione in corso anche fra di loro; aspettiamo con tranquillità che la finiscano e siamo pronti al confronto per fare un accordo.

L’iter qual è? Adesso state negoziando con…

Sì, abbiamo fatto un accordo sulla proposta presentata. In quella proposta ci sono cose molto importanti: la definizione del modello contrattuale, degli istituti e di cosa si intende per welfare. In molti contratti, per welfare si intende un finanziamento bilaterale; per noi quello è un finanziamento alternativo, non welfare. Il welfare è quello che va in modo generalizzato nelle tasche dei lavoratori. Ci sono poi punti fondamentali su formazione e sicurezza. Sono le nostre proposte di riforma di quel “Patto della Fabbrica” che abbiamo consegnato alle associazioni datoriali. Si sono viste qualche giorno fa e abbiamo letto dichiarazioni di apertura sulla stampa da parte di Confindustria e Confcommercio. Restiamo in attesa che trovino un punto d’incontro per partire con una vera trattativa.

Un’ultima battuta sull’ex Ilva: di quale futuro parliamo, in particolare per il Piemonte dove ci sono tre stabilimenti?

Continuiamo a dire che a un Paese come il nostro l’acciaio serve, avendo molte aziende manifatturiere. Tuttavia, da vent’anni non riusciamo a vedere soluzioni per l’Ilva e ci saremmo un po’ stancati. Abbiamo detto provocatoriamente che l’Ilva è chiusa perché non vediamo prospettive. Vediamo imprenditori italiani dell’acciaio che dicono di volerla prendere, ma con i soldi pubblici; così sono bravi tutti, potreste prenderla anche voi giornalisti.

E se non ci fossero soluzioni?

Se non ci sono soluzioni, è giusto dire che l’Ilva è chiusa, che ognuno si assuma le proprie responsabilità e si chiarisca cosa faranno gli stabilimenti, a partire da Taranto, ma soprattutto i lavoratori e le lavoratrici. Abbiamo persone in cassa integrazione da anni che vorrebbero lavoro e dignità. Quindi, pur con la morte nel cuore, se non ci sono soluzioni diciamo che è chiusa, ognuno si assuma le responsabilità e troviamo il modo di dare ai lavoratori la dignità del lavoro, che per noi è la cosa più importante.