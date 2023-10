Il Piemonte in un bicchiere di vino

Presentata a Torino la settima edizione di Vendemmia a Torino e Portici Divini. Saranno tre settimane di eventi dal 20 ottobre al 12 novembre.

Dopo l’inaugurazione della Vigna Didattica ai Giardini Sambuy, avvenuta lo scorso 8 ottobre, oggi il Palazzo della Regione ha ospitato la presentazione della 7^edizione di Vendemmia a Torino – Grapes in Town e Portici Divini.

Le due manifestazioni vanno a braccetto, con una programmazione di tre settimane di eventi, dal 20 ottobre al 12 novembre. Teatro dell’iniziativa sono palazzi storici, vie, piazze, enoteche, ristoranti e caffè torinesi.

Vendemmia a Torino è sostenuta dalla Regione Piemonte ed è centrata sulla valorizzazione dei vini piemontesi.

Portici Divini ha il supporto della Camera di Commercio e si focalizza sulla rivalutazione delle produzioni della provincia di Torino.

La Vigna Didattica allestita nei giardini di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Nuova è un simbolo di cultura vitivinicola che vuole accogliere i turisti in arrivo in città.

Attraverso la cultura del vino Vendemmia a Torino mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali dell’intero Piemonte.

Partenza con il botto al Teatro Regio. In occasione della prima de La Bohème è previsto un brindisi esclusivo con la collaborazione della Strada del Barolo e grandi vini di Langa.

Verranno allestiti due desk promozionali nel foyer del teatro per offrire un calice di benvenuto a tutti i partecipanti prima dell’inizio. Oltre al Barolo gli ospiti avranno l’opportunità di degustare alcuni bianchi autoctoni dei produttori associati alla Strada del Barolo.

Sono previsti oltre 300 eventi caratterizzati da sostenibilità e accessibilità. Il tema dell’inclusività è al centro dell’edizione di quest’anno, grazie alla collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD).

A questo proposito Moncalieri ospiterà un vero e proprio blind tasting con Pietro Monti, produttore non vedente e consigliere nazionale FIVI.

Sarà una degustazione alla quale si parteciperà bendati, per vivere un vero e proprio momento di inclusività sociale. Un appuntamento gratuito, in calendario il 28 ottobre, per dare a tutti la possibilità di partecipare.

La sera del 27 ottobre si ripete l’evento-degustazione organizzato tra via Gramsci e via Gobetti, la tasting experience di Grapes in Town.

Portici Divini gode quest’anno di una location d’eccezione come piazza Solferino.

Dal 4 al 6 novembre le sette denominazioni di origine torinesi daranno vita ad una serie di incontri, degustazioni e masterclass. Protagonista la DOCG Erbaluce di Caluso e le DOC Canavese, Carema, Colline Torinese, Freisa di Chieri, Pinerolese, Valsusa.

Lunedì 6 novembre Portici Divini festeggerà l’Erbaluce Day con la collaborazione di Confagricoltura Torino e dei Cuochi della Mole. Una giornata voluta per onorare il vitigno dell’anno della Regione Piemonte.

Numerose enoteche, ristoranti e locali di Torino ospiteranno produttori di vino con incontri, assaggi e abbinamenti.

Per consultare tutto il programma: www.grapesintown.it